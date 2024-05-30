Иркутская нефтяная компания обеспечивает киберустойчивость бизнеса с помощью MaxPatrol SIEM

Иркутская нефтяная компания — объект критической информационной инфраструктуры России — внедрила MaxPatrol SIEM. Система оперативно обнаруживает подозрительную активность в ИТ-инфраструктуре и своевременно сообщает о ней специалистам. Это позволяет предотвращать вторжения хакеров до того, как они нанесут организации недопустимый ущерб. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Используя MaxPatrol SIEM, подразделение ИБ предприятия решает одну из главных задач — обеспечивает киберустойчивость и непрерывность бизнеса.

Несколько лет назад Иркутская нефтяная компания приступила к выполнению проекта, цель которого — обеспечить результативную кибербезопасность и соответствие требованиям № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры России». Один из пунктов проекта предусматривал внедрение SIEM-системы, которая позволила бы оперативно выявлять инциденты ИБ, ведущие к реализации недопустимых событий. Организация изначально рассматривала только российские сертифицированные продукты и по итогам пилотного тестирования сделала выбор в пользу MaxPatrol SIEM.

«Непрерывность бизнеса напрямую связана с информационной безопасностью, — сказал Вадим Ашроев, начальник отдела информационной безопасности Иркутской нефтяной компании. — С каждым годом киберугрозы совершенствуются, и промышленные организации не остаются без внимания хакеров. В связи с этим для нас было важно выбрать продукт, который способен принести ощутимый результат — измеряемый скоростью и качеством обнаружения попыток нарушения киберустойчивости компании. Это наш первый опыт работы с SIEM-системой. Команда Positive Technologies оперативно помогла нашим специалистам разобраться в том, как устроен продукт MaxPatrol SIEM и как использовать его, чтобы получить максимальную пользу».

В настоящее время MaxPatrol SIEM мониторит около 1700 узлов организации. В качестве источников событий к продукту подключены узлы под управлением Windows, Linux, решения Cisco, Citrix, «Лаборатории Касперского». Система обрабатывает от 5 до 7 тыс. событий в секунду. В целом MaxPatrol SIEM поддерживает 355 различных источников и помогает контролировать полноту подключения активов и качество сбора информации. Продукт способен на одном ядре с использованием всех экспертных правил «из коробки» анализировать более 540 тыс. событий в секунду. Эти возможности позволяют максимально сократить время от внедрения системы до получения реального результата.

В ближайшем будущем Иркутская нефтяная компания планирует подключить к MaxPatrol SIEM сегмент АСУ ТП (Автоматизированная система управления технологическим процессом) и другие подразделения, чтобы мониторинг охватывал всю инфраструктуру предприятия. Безопасность активов будет обеспечиваться в том числе с помощью системы управления уязвимостями MaxPatrol VM, которая уже внедрена и применяется в организации. Проект также предусматривает расширение штата сотрудников и их обучение.

«MaxPatrol SIEM используется как основной элемент в крупнейших SOC (Security operations center — центр мониторинга информационной безопасности) России. Система может стабильно работать в инфраструктурах любого размера. Продукт использует технологию детальной инвентаризации, благодаря которой контролирует изменения ИТ-активов и быстро адаптируется к новым условиям. У MaxPatrol SIEM гибкая архитектура, которая позволяет мониторить состояние ИБ всех офисов и ресурсов в одном окне. Важно и то, что продукт не только выявляет угрозы, но и помогает аналитикам быстро оценивать достоверность срабатываний и принимать решения по инцидентам. Качественнее эту задачу позволяет выполнять качественнее встроенный ML-помощник BAD (Behavioral Anomaly Detection — ML-модуль, повышающий эффективность обнаружения атак за счет альтернативного метода анализа событий и оценки достоверности каждого срабатывания по 100-балльной шкале) — second-opinion-ассистент, который использует около 30 моделей машинного обучения и оперирует нашим двадцатилетним опытом в обнаружении и расследовании инцидентов», — сказала Оксана Науменко, менеджер по работе с клиентами Positive Technologies.

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Positive Technologies является разработчиком продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют около 4000 организаций по всему миру.