«Инферит» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и продуктов «Цитрос»

«Инферит ОС», разработчик российских операционных систем на базе Linux, и компания SL Soft (ГК Softline), разработчик российских бизнес-приложений для крупных государственных и корпоративных заказчиков, подтвердили совместимость операционной системы «МСВСфера 9» с решениями «Цитрос».

Проведенные испытания подтвердили совместимость и корректность функционирования новой версии операционной системы «МСВСфера 9» с продуктами «Цитрос», предназначенными для управления корпоративным контентом и документами. Сертификат, выданный «Инферит ОС», подтвердил корректную работу продуктов «Цитрос СЭД», «Цитрос ЮЗ ЭДО», «Цитрос Архив» и «Цитрос КЭДО» на ОС «МСВСфера 9».

Решения «Цитрос» построены на единой высокопроизводительной и защищенной ECM-платформе. Функционал продуктов обеспечивает сквозную автоматизацию полного жизненного цикла цифровых документов. Платформа входит в Единый реестр российского программного обеспечения и включает решения:

«Цитрос СЭД»: автоматизация управленческого и канцелярского документооборота. Продукт обладает настроенными процессами по согласованиям документов, а также другими встроенными опциями. Повышает эффективность работы за счет цифровизации типовых процедур.

«Цитрос ЮЗ ЭДО»: система юридически значимого электронного документооборота. Позволяет создать доверенную среду для обмена документами как в рамках компании или холдинга — через виртуального оператора, так и с внешними контрагентами — через операторов ЭДО.

«Цитрос Архив»: электронная система долговременного хранения документов. Помогает упорядочивать и использовать документацию в архиве в соответствии с требованиями законодательства. Обеспечивает юридическую значимость, отслеживая сроки действия электронных подписей. Гибко настраивается с учетом особенностей бизнеса.

«Цитрос КЭДО»: комплексное решение для цифровизации кадровых процессов и документооборота.

ОС «МСВСфера 9» – семейство операционных систем общего назначения на основе GNU/Linux для серверов и рабочих станций, предназначенных для использования в государственных учреждениях и коммерческих организациях для задач импортозамещения и построения надежной ИТ-инфраструктуры. ОС «МСВСфера Сервер 9» и ОС «МСВСфера АРМ 9» разрабатываются направлением «Инферит ОС» и входят в продуктовую экосистему ИТ-вендора «Инферит». «Инферит ОС» поддерживает продукт в рамках жизненного цикла, включая выпуск обновлений и исправлений безопасности. «Инферит ОС» обеспечивает размещение репозиториев и техническую поддержку на территории России, развитие продукта под задачи российских пользователей, совместимость ОС «МСВСфера 9» с российским ПО и аппаратным обеспечением.

«Сегодня для российских компаний важно использовать отечественные продукты в рамках стратегии импортозамещения. Совместимость продуктов “Цитрос” с ОС “МСВСфера” дает возможность бизнесу и государственным организациям выбирать для себя наиболее оптимальный комплекс продуктов для эффективной работы», — сказал Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос».

«При разработке ОС "МСВСфера 9" мы изначально ориентировались на совместимость с ключевыми российскими бизнес-приложениями, и продукты "Цитрос" являются одними из самых востребованных в своем классе, – отметил Дмитрий Баранов, Директор продуктов «Инферит ОС». – Мы будем продолжать работу над расширением экосистемы совместимых продуктов, чтобы предоставлять нашим пользователям – бизнесу и госструктурам – максимально гибкие и функциональные решения для построения современной и безопасной ИТ-инфраструктуры».