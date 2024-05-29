«Стил Технолоджи» перешла на современную систему «1C:ERP»

Группа компаний assino, партнер фирмы «1С», внедрила современную информационную систему на базе решения «1С:ERP Управление предприятие 2» в компании «Стил Технолоджи».

«Стил Технолоджи» более 20 лет занимается производством водосточных систем, фасадов, модульной металлической черепицы, ограждений и аксессуаров для кровли по высочайшим стандартам качества. Продукция компании поставляется во все регионы России и страны СНГ.

До старта проекта заказчик использовал «1С:Управление производственным предприятием». Однако с ростом компании и увеличением количества и сложности бизнес-процессов функциональных возможностей «1С:УПП» стало недостаточно.

Цели внедрения — комплексный переход на современную информационную систему, которая имеет высокий потенциал развития и реализует необходимый заказчику функционал. В результате была выбрана система «1С:ERP Управление предприятием 2», которая позволит эффективно использовать накопленный опыт и знания для долгосрочного развития бизнеса.

Помимо замены существующей системы, перед проектной командой assino была поставлена задача внедрить модуль для «1С:ERP» — «1C:УАТ», чтобы контролировать работу задействованного на предприятии автотранспорта, а также автоматизировать 9 блоков системы: продажи, CRM, маркетинг и ценообразование, блок объемно-календарного планирования, управление запасами, складская логистика, управление процессами производства, управление ремонтами оборудования и др.

В процессе работы над проектом команда assino внедрила механизм планирования производственных операций с целью минимизации количества переналадок рабочих центров с использованием метода Монте-Карло, разработала способ учета косвенных затрат в себестоимости продукции по трудоемкости выполненных работ, выполнила интеграцию с личным кабинетом покупателя, которая позволяет оперативно обрабатывать поступающие заказы и обновлять информацию о производимой продукции.

Проект длился с августа 2022 г. по январь 2024. Его результатами стали: внедрение и кастомизация 9 блоков новой системы, перенос НСИ и остатков из «1C:УПП», Excel, разработка ролевой модели в соответствии с требованиями по разделению доступа к объектам системы, внедрение модуля «1C:УАТ», что позволило контролировать транспорт, который обслуживает задачи предприятия, а также обновление 1С:ERP c 2.5.8 на 2.5.12 с переносом кастомизированного функционала.

Компания assino продолжает развитие функционала программного продукта и поддержку пользователей компании «Стил Технолоджи» по SLA.