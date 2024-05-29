СП.АРМ выпустил новую версию МИС qMS

Компания СП.АРМ, разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, выпустила релиз МИС qMS. В новой версии системы появились дополнительные функциональные возможности, обновлены действующие компоненты, улучшены дизайн и юзабилити.

С выходом релиза 24.1 в qMS пользователям стала доступна функциональность «Электронный родовой сертификат». Она позволяет медицинским организациям обмениваться данными о родовых сертификатах и талонах с Социальным фондом России. Врачи могут создавать, запрашивать и отправлять сведения о существующих сертификатах, а также аннулировать их. Информация в фонд передается автоматически, что упрощает работу специалистов. Об этом CNews сообщили представители СП.АРМ.

Для мониторинга и анализа качества работы с СЭМД разработана новая закладка ЭМД. Она позволяет массово подписывать и отправлять документы в федеральные системы и регистры, проводить аналитику по уже сформированным и переданным в ЕГИСЗ документам. В системе возможна настройка фонового формирования СЭМД, не требующих подписи врача. Экспорт ошибок в СЭМД помогает отслеживать недочеты при передаче данных из информационной системы в ЕГИСЗ.

В новой версии qMS также обновлен модуль «Ситуационно-аналитический центр». Для него разработаны готовые дашборды «Акушерство и гинекология», «Новорожденные», «Амбулаторно-поликлиническая помощь (АПП)», «Профосмотр», «Контроль данных». Кроме того, появилась возможность просмотреть подробную детализацию значений и новые виды диаграмм для повышения скорости анализа ситуации и принятия управленческих решений.

Обновлена и закладка «Диагноз». Пользователям стало доступно новое окно регистрации диагноза с наглядным представлением информации, удобным интерфейсом и способом ввода сведений о пациенте без потери структуры диагноза и необходимости регистрации дополнительных характеристик для статистики, СЭМД, ВИМИС и аналитики. Также появилась возможность добавлять дополнительные разделы диагноза, создавать и использовать шаблоны описания без кода МКБ10.

Для функциональности «Вспомогательные репродуктивные технологии» разработан блок хранения биоматериалов. Он помогает отслеживать сроки и оплату криоконсервации и хранения, формировать запрос по пациентам, у которых истекает срок хранения для информирования о необходимости пролонгации.

В компоненте «Оперблок и госпитализация» появилась возможность создавать фиксированные наборы параметров наблюдения для отдельных видов операции и формировать в pdf «Карту анестезиологического пособия» по приказу Минздрава № 530н для подписания электронной цифровой подписью. Файл сохранится в «Медкарте» в разделе «Документы» и будет доступен в цифровом виде для просмотра и печати со всеми показателями и графиками.

В web-версии «Личного кабинета» пациента теперь возможна авторизация и регистрация по номеру телефона – временный код высылается в SMS. Новая настройка «Обратная связь» позволяет выбирать статусы коммуникации пациентов с медучреждением, проводить опросы о качестве обслуживания. Аналитика мнений поможет клиникам отслеживать уровень качества оказываемой медпомощи и повышать лояльность пациентов.

Для взаиморасчетов с пациентами в qMS добавлены функции возврата денег на платежную карту, ранее списанных с расчетного счета, вывода QR-кода в печатной форме счета, частичного возврата суммы услуги, предоплаты и суммы сертификата. В системе появился «Личный счет пациента» – баланс авансовых платежей, который включает в себя внесенные предоплаты, сертификаты и их использование при оплате услуг, а также депозит.

В новом релизе qMS обновляется автоматически до аутентификации пользователя. Вновь стали доступны прокрутка не поместившихся на экран закладок и поле ввода быстрого поиска.

«С каждым годом процесс цифровизации задает новые вызовы для клиник: создание безопасных медицинских баз данных, сервисов для взаимодействия с пациентами и многое другое. Мы подробно изучаем процессы в клиниках и ежегодно, весной и осенью, предлагаем нашим клиентам новые возможности МИС, включая улучшенную визуализацию и интерфейсы. В своих разработках и планировании развития системы мы учитываем передовой международный опыт, отслеживаем мировые тренды цифровизации медицины, изучаем лучшие практики. Мы встраиваем в МИС qMS готовые, экспертные системы, системы поддержки принятия решений, в том числе разработанные нами, создаем цифровой двойник медицинской организации. Комплексный подход позволяет нам предлагать не просто актуальную автоматизацию бизнес-процессов, но и вести цифровую трансформацию медучерждений, поддерживая и задавая новые точки для их роста», – сказала Елена Донцова, руководитель методического отдела СП.АРМ.

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Компания СП.АРМ — разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения. Системы СП.АРМ созданы зарегистрированы в Едином реестре российского ПО. Главный продукт, полнофункциональная медицинская информационная система qMS, масштабируется под любую клинику и регулирует все информационно-аналитические процессы учреждения.

В портфеле компании 30 регионов присутствия, два региональных решения, крупные федеральные медицинские центры, в т.ч. НМИЦ. Среди клиентов СП.АРМ — государственные и частные медицинские организации. Также продукты компании внедрены в ведомственных учреждениях и корпоративном здравоохранении.