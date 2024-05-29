Пользователи облачной платформы DocTrix Platform получили возможность совместно редактировать документы с помощью «МойОфис SDK»

«МойОфис», российский производитель офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникации, вместе с i-Sys, компанией по разработке высокотехнологичного заказного и тиражируемого программного обеспечения, объявляют об интеграции «МойОфис Комплект Средств Разработки (SDK)» с цифровой экосистемой DocTrix. Проект реализован при партнерской поддержке компании «Крайон», являющейся интегратором «МойОфис» и обладающей экспертизой во внедрении ИТ-решений для автоматизации бизнес-процессов.

Теперь пользователи DocTrix смогут редактировать документы внутри платформы в режиме единого окна с помощью модуля «Редактирование файлов» без необходимости скачивать их версии и загружать обратно после внесения изменений. Правки и их история сохраняются автоматически. Для использования редакторов «МойОфис» пользователям не нужно приобретать дополнительные лицензии.

Взаимодействие DocTrix и офисного ПО «МойОфис Стандартный» реализовано через компоненты «МойОфис SDK». Это обеспечивает бесшовную передачу данных между СЭД и редакторами «МойОфис». Компании гарантируют полную совместимость программных продуктов, что значительно облегчает интеграцию и сокращает сроки внедрения отечественного ПО у заказчиков.

«Благодаря интеграции представители российского бизнеса и государственного сектора получат возможность осуществить бесшовный переход на отечественное ПО при работе с документацией и использовать привычные сценарии совместного редактирования. Решения полностью разработаны в России и гарантируют независимость от геополитических условий и санкционных рисков, а также нивелирует риски попадания под ограничения регуляторов или сервис-провайдеров. Высокая экспертиза ИТ-консалтинговой компании «Крайон» позволила провести интеграцию эффективно и в максимально короткий срок», –– сказал Павел Калякин, генеральный директор «МойОфис».