Покупка билетов в приложении ЦППК доступна на трети станций Смоленской области

Компания ЦППК продлила участок в Смоленской области, где пассажиры могут оплачивать поездки в приложении «Расписание и билеты ЦППК», еще на 12 станций. Теперь цифровая функция доступна на всем маршруте Вязьма — Износки — Калуга с ежегодным пассажиропотоком 220 тыс. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

С учетом подключенных ранее участков сегодня цифровая функция доступна на 58 станциях Смоленской области из 177.

Список остановочных пунктов, где с 27 мая 2024 г. можно покупать билеты в приложении «Расписание и билеты ЦППК»: Засецкая, О. п. 39 км, О. п. 36 км, Жижало, Исаково, О. п. 22 км, О. п. 18 км, Пыжевка, О. п. 11 км, Вязьма Брянская, О. п. 5 км, О. п. 3 км.

Пассажиры этих и других станций на участке могут приобретать билеты в любом месте и в любое удобное время, активируя их автоматически в момент покупки. Не нужно дополнительно прикладывать проездной документ к турникетам или валидаторам для активации.

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Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) — крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. В 2023 г. электропоезда компании перевезли более 556 млн пассажиров. Точность исполнения графика движения — 98%. На данный момент в компании работают более 10 тыс. сотрудников. ЦППК — перевозчик на Московских центральных диаметрах (МЦД).