Пермяки могут поступить в магистратуру по искусственному интеллекту от МТС

ПАО «МТС» открывает магистратуру по искусственному интеллекту в Высшей школе экономики. Цель программы – обучение специалистов в области ИИ и применение новых технологий в бизнесе. Программа предоставляет 30 бесплатных мест для обучения, финансирование полностью ведется со стороны МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В сентябре 2024 г. МТС открывает магистратуру по направлению «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» на факультете компьютерных наук в ВШЭ. Цель программы – обучение специалистов, которые будут создавать инновационные продукты, используя передовые методы машинного и глубинного обучения. Программа будет включать большие языковые модели, генеративные нейросети, а также инструменты компьютерного зрения и распознавания естественного языка. Финансирование со стороны МТС покрывает 100% стоимости обучения. Прием документов на программу продлится с 19 июня по 25 июля 2024 г. Поступление возможно по результатам вступительных испытаний или олимпиады «Высшая лига».

«Преподавателями магистратуры станут ведущие специалисты факультета компьютерных наук ВШЭ и сотрудники МТС, в частности – MTS AI. Обучение продлится два года и будет основываться на реальных кейсах в области искусственного интеллекта из практик лидеров рынка. Поступить может любой желающий из любого региона страны, в том числе из Пермского края, но все же мы рекомендуем иметь такие необходимые навыки как программирование, математическая подготовка, знание статистики и машинного обучения. Уверены, что благодаря грамотному сочетанию различных знаний выпускники программы смогут добиться больших успехов как в ИТ-отрасли, так и в научной и коммерческой сферах», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

«Сегодня инструменты искусственного интеллекта затрагивают практически все отрасли экономики и являются драйверами цифрового развития страны. Запуск совместной магистерской программы ВШЭ и МТС - это отличная возможность получить востребованную профессию и создать собственный бизнес. Год назад мы открыли базовую кафедру МТС на факультете компьютерных наук, и создание магистратуры - логичное продолжение нашего плодотворного сотрудничества. Мы благодарны компании МТС за поддержку в раскрытии потенциала наших студентов и совместную работу над актуальными проектами в сфере искусственного интеллекта», - отметил Леонид Гохберг, первый проректор НИУ ВШЭ.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.