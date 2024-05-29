BSS и L2U внедрили GPT-поиск с RAG в базу знаний InKnowledge для улучшения клиентского опыта

База знаний InKnowledge компании L2U, партнера BSS, встроенная в единый технологический стек омниканальной диалоговой платформы Digital2Speech, существенно расширила свои возможности за счёт интеллектуального поиска, реализованного с использованием нейросети GPT и технологии RAG. Теперь пользователи могут задавать вопросы и получать ответы на естественном языке, что значительно упрощает их взаимодействие с базой знаний.

Команда BSS активно изучает, тестирует, внедряет и тиражирует инновации в области генеративного искусственного интеллекта как в собственные бизнес-процессы, так и в свои продукты. В базе знаний от L2U уже используются большие языковые модели для написания статей и суммаризации (автоматический поиск самого важного и создание краткой выжимки из нескольких источников).

Поиск по базе знаний с использованием генеративного интеллекта дает бизнесу следующие преимущества: увеличение производительности сотрудников. Благодаря интуитивному поиску на естественном языке сотрудники могут быстрее находить необходимую информацию, что сокращает время на выполнение задач и улучшает общую производительность; улучшение качества обслуживания клиентов. Сотрудники службы поддержки могут оперативно находить ответы на вопросы клиентов, что ведет к снижению времени ожидания и повышению уровня удовлетворенности клиентов; снижение затрат на обучение персонала. Новый интерфейс с поиском на естественном языке интуитивно понятен и не требует длительного обучения, что уменьшает расходы на обучение и адаптацию новых сотрудников; снижение объема рутинных запросов. Технология RAG может автоматически отвечать на часто задаваемые вопросы, позволяя специалистам фокусироваться на более сложных и важных задачах; улучшение внутренней коммуникации. Поиск на основе RAG облегчает доступ к корпоративной информации, обеспечивая лучшее понимание и согласованность действий между различными отделами и командами.

«Внедрение RAG в нашу базу знаний — это значительный шаг вперед в направлении развития наших продуктов. Эта технология подтвердила свою надежность, гибкость и устойчивость, позволяя нашим клиентам повысить эффективность своей работы и улучшить качество обслуживания», — отметил директор департамента голосовых цифровых технологий компании BSS Александр Крушинский.

Для тестирования GPT-поиска компания BSS подготовила демо-стенд с базой знаний.