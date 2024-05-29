«Авито»: В России выросли продажи китайских ноутбуков и планшетов, но Apple остается лидером

Аналитики «Авито» изучили динамику продаж ноутбуков и планшетов на площадке с марта 2024 г. относительно аналогичного периода прошлого года и назвали самые популярные в России бренды, а также лидеров роста продаж. Apple сохраняет лидерские позиции в обеих категориях, а первые строчки с самым заметным ростом заняли китайские бренды. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В России выросли продажи новых планшетов — с марта 2024 г. рост составил 14% относительно аналогичного периода в 2023 г., при этом средняя цена снизилась на 7%. Лидеры роста в сегменте новых устройств — Xiaomi (53%) и Umilio (более, чем в 20 раз). Среди планшетов на вторичном рынке заметнее всего выросли продажи устройств Xiaomi (42%).

Самым популярным брендом на платформе остается Apple, планшеты бренда возглавляют рейтинг устройств по доле продаж. Также в тройке лидеров Samsung и Huawei.

При этом продажи новых ноутбуков выросли заметнее, чем планшетов, — на 28%. Россияне стали чаще покупать устройства Huawei (в 2 раза), ASUS (43%), Apple (37%). Среди б/у ноутбуков лидируют по росту продаж Huawei (23%) и MSI (28%).

Самые популярные ноутбуки в России — от Apple, ASUS и Lenovo.

В апреле и мае рос интерес россиян к новым планшетам китайских производителей. Лидер — Umiio, рост более, чем в 20 раз, который связан в первую очередь с тем, что течение года количество устройств на платформе заметно росло. Средняя стоимость нового планшета на «Авито» — 7,3 тыс. руб. Кроме того, выросли продажи планшетов Xiaomi — на 53%. Покупка нового устройства обойдется в 24,2 тыс. руб.

При этом любимым брендом россиян остается техника от Apple, по доле продаж он безусловный лидер. На iPad приходится 41% продаж всех планшетов на «Авито». В основном это б/у устройства, средняя цена такого — 21 тыс. руб. При этом новые планшеты этого бренда в среднем покупали за 44 тыс. руб., их продажи год к году выросли на 3%.

Вторую строчку уверенно занимает Samsung с долей 12%. У этого бренда также наибольшей популярностью на «Авито» пользуются б/у планшеты, их средняя стоимость — восемь тыс. руб. Средняя цена такого нового устройства — 39 тыс. руб. Топ-3 закрывает Huawei с долей в 6%. Цена б/у устройств этого бренда, составляющих основную часть продаж, в среднем — семь тыс. руб. Средняя цена сделки с новыми планшетами бренда — 20 тыс. руб. Их продажи за год выросли на 15%.

Среди ноутбуков за год заметнее всего вырос спрос на новые устройства китайского бренда Huawei, продажи выросли в два раза. Средняя цена на платформе — 50,9 тыс. руб. При этом по доле продаж, как и в прошлом году, лидером остаются ноутбуки MacBook от компании Apple — на них приходится 20% всех продаж. Причем бренд укрепляет свои позиции в объеме — это на 3% больше, чем год назад. Средняя цена б/у устройства — 44 тыс. руб., нового — 109 тыс. руб. Большая часть сделок приходится на бывшие в использовании устройства, однако активнее растут продажи новых ноутбуков бренда — на 37% год к году. Продажи б/у устройств выросли на 5%.

На втором месте — Asus с долей 16%. Стоимость бывших в использовании устройств в среднем составила 21 тыс. руб., новых — 73 тыс. руб.. У этого бренда на б/у устройства приходится также основная часть сделок. При этом растут продажи именно новых ноутбуков — по сравнению с прошлым годом они выросли на 43%.

Третью строчку в рейтинге самых продаваемых брендов ноутбуков занимает Lenovo с долей 13%. Средняя стоимость б/у устройств составила 20 тыс. руб., новых — 77 тыс. руб.. Б/у ноутбуки у этого бренда тоже составляют подавляющую часть продаж. Сделки с новыми устройствами бренда за год выросли на 6%.

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