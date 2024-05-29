«Атлантис-Пак» повышает эффективность бизнеса с новой CRM BPMSoft версии 1.3

Компания ООО ПКФ «Атлантис-Пак», участник отечественного рынка инновационных упаковочных решений, автоматизировала процессы внедрения продукции с помощью CRM на базе low-code платформы BPMSoft от «Ланит Омни» (входит в ИТ-холдинг LANSOFT). Миграция на актуальную версию системы 1.3 проведена за три месяца экспертами компании-интегратора «Норбит». Об этом CNews сообщили представители BPMSoft.

Главной целью проекта стало повышение управляемости сложного процесса внедрения новых продуктов: от производства образцов пищевой упаковки и прохождения испытаний до получения коммерческого заказа и отгрузки готовой партии. Благодаря миграции на CRM-решение от BPMSoft, интегрированное с имеющейся ERP-системой, каждый из этих этапов стал максимально прозрачным.

В настоящее время в BPMSoft активно работают 100 сотрудников из центрального офиса «Атлантис-Пак» в Ростовской области, а также четырех филиалов в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Руководство имеет возможность в режиме единого окна отслеживать статусы выполнения задач и активность всех сотрудников, соотносить ее с поставленными целями, а также знакомиться с актами и отчетами. Это облегчает принятие управленческих решений, позволяет оценить каждый кейс, а затем проанализировать и внедрить успешные практики для последующих разработок.

Евгений Парамоненко, директор по продажам и маркетингу ООО ПКФ «Атлантис-Пак»: «Учитывая высокую конкуренцию и непростые условия на рынке, внедрение новых продуктов — одно из фокусных направлений для компании, от успешности и оперативности которого зависит наша прибыль и устойчивость. Внедрение CRM помогло нам сделать процесс максимально прогнозируемым. Кроме того, это еще и источник ценных данных для будущих инноваций, возможность минимизировать риски и расходы».

Роман Гнатко, коммерческий директор «Норбит»: «Для «Атлантис-Пак» сейчас важно правильно использовать внутренние ресурсы, чтобы нарастить конкурентоспособность и снизить издержки. За счет автоматизации рутины и качественной аналитики новая CRM позволит специалистам компании работать с большей отдачей, определять наиболее успешные практики и быстро внедрять их в будущем».

Максим Илюхин, директор по продажам корпоративным клиентам «Ланит Омни»: «Мы стремимся к тому, чтобы CRM-решения BPMSoft не просто автоматизировали процессы продаж, но и становились удобным инструментом для компаний в достижении их бизнес-целей. Мы создаем low-code платформу для оптимизации управления клиентскими отношениями, увеличивая их эффективность и удовлетворенность заказчиков».

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«Атлантис-Пак» — участник рынка упаковочных решений в области высокобарьерных пленок, пакетов и оболочек для упаковки. География поставок: 2500 предприятий, 90 стран, 200 представителей по всему миру. Головной офис и производство находится в Ростовской области.

«Норбит» специализируется на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит Омни» основана в 2010 г. и является разработчиком собственной low-code платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде. BPMSoft позволяет не только быстро автоматизировать процессы CRM, но и запускать разнообразные клиентские и внутренние сервисы с использованием принципов low-code development. Платформа содержит инструменты для настройки и кастомизации процессов, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами и сервисом, отраслевые решения для финансов и фармацевтики, коннекторы и расширения для эффективной адаптации к любой ИТ-инфраструктуре. Партнерская сеть BPMSoft насчитывает более 70 компаний, занимающихся внедрением платформы и разработкой собственных продуктов на ее основе. Среди клиентов — заказчики из разных секторов экономики: от ИТ и финансов до энергетики и добывающего производства.

ИТ-холдинг Lansoft объединяет в единый продуктовый портфель ведущие платформенные решения в сегменте корпоративного софта: «Турбо», LDM, BPMSoft, Goodt. Продукты взаимодополняют друг друга и закрывают ключевые потребности бизнеса: от бюджетирования, управления предприятием, работы с клиентами и поставщиками до управления талантами и составления продвинутых аналитических отчетов. Все решения бренда входят в реестр российского ПО. Lansoft обладает сетью из более 170 авторизованных партнеров по продаже и внедрению продуктов. Команда Lansoft — более 1400 сотрудников.