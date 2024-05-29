«Айтеко» реализовала масштабный проект по созданию единого пространства коммуникаций для ГК «Газпром Бурение»

«Айтеко», российская ИТ-компания, завершила проект по модернизации системы унифицированных коммуникаций в ГК «Газпром Бурение». В рамках проекта был выполнен комплекс работ: аудит существующей инфраструктуры, разработка проектной документации, внедрение новой платформы унифицированных коммуникаций, реализация плана миграции и проведение приемо-сдаточных испытаний. Об этом CNews сообщили представители «Айтеко».

ГК «Газпром Бурение» – участник российского рынка буровых услуг и комплексного сопровождения строительства нефтяных и газовых скважин. Компания ведет работы на месторождениях по всей России – от Ямала до Каспийского моря.

Эффективное взаимодействие между территориально-распределенными подразделениями, буровыми бригадами и управляющим центром является критически важным для оперативного принятия решений, контроля процессов бурения и обеспечения безопасности.

Модернизация устаревшей коммуникационной инфраструктуры стала актуальной задачей для ГК, в том числе в контексте реализации процесса импортозамещения. Требовалось осуществить централизацию коммуникационных сервисов и создать единую защищенную среду для корпоративной почты, обмена документами, аудио/видеоконференций и IP-телефонии с использованием отечественных решений, заменив ранее использовавшиеся зарубежные продукты на российскую коммуникационную платформу CommuniGate Pro.

«Реализованный «Айтеко» комплексный проект объединил в единую среду пользователей в офисах Москвы, Санкт-Петербурга, Нового Уренгоя, Оренбурга, Краснодара и Астрахани для защищенного обмена почтой, документами, проведения видеоконференций, – сказал Роман Константиненко, руководитель Департамента ИТ и связи ГК «Газпром Бурение». – В ходе проекта было выполнено замещение нескольких региональных почтовых кластеров на базе MS Exchange, IBM Lotus Domino и Zimbra общей численностью 8000 почтовых ящиков. Также внедрена отечественная IP-АТС и контакт-центр на 50 операторов взамен иностранных решений CUCM, 3CX и Asterisk. И реализовано внедрение новой платформы унифицированных коммуникаций на базе отечественной ОС Astra Linux. Применение отечественного ПО соответствует нашей стратегии цифровизации и кибербезопасности».

Новая система унифицированных коммуникаций повысит оперативность принятия решений, обеспечит прозрачность процессов и защищенный удаленный контроль, критически важные для ГК «Газпром Бурение» с ее распределенными объектами. Применение отечественного импортонезависимого ПО гарантирует информационную безопасность предприятия.

«Учитывая масштабы миграции с разрозненных платформ, интеграцию с существующими системами заказчика, проект потребовал детальной проработки и высочайшего уровня экспертизы, - отметил Артур Коплик, директор управления унифицированных коммуникаций «Айтеко». - Наша команда успешно реализовала задачи в полном объеме. Для заказчика развернута полноценная платформа унифицированных коммуникаций, со всеми сервисами без исключений. Заложен фундамент для дальнейшего масштабирования платформы».

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«Айтеко» – российская ИТ-компания и партнер крупного бизнеса. Работает на ИТ-рынке с 1997 г., реализует проекты в сфере строительства ИТ- и инженерной инфраструктуры, разработки ПО и развития стартапов, аутсорсинга и IaaS, консалтинга и внедрения бизнес-приложений, управления строительством и комплексной безопасности. Входит в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи.

CommuniGate Pro — универсальная корпоративная система, которая включает весь спектр унифицированных коммуникаций: электронную почту, календари, чат, контакт-центр и средства для совместной офисной работы. Решение входит в реестр отечественного ПО. Исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер Communigate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3 принадлежат АО СБК (Система безопасных коммуникаций).