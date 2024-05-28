Вышла новая версия «Р7-Команда» для Android: больше возможностей авторизации и администрирования

В новой версии клиента сервиса для корпоративных коммуникаций «Р7-Команда» пользователи теперь смогут авторизоваться более простыми способами, стали доступны новые опции администрирования и модерации, а также добавлена интеграция с «Р7-Пространство». Об этом CNews сообщили представители «Р7-Офис».

Для пользователей «Корпоративного сервера 2024» от «Р7-Офис» стала доступна авторизация с использованием единой учетной записи. Помнить отдельные логин и пароль для сервиса «Р7-Команда» больше нет необходимости — достаточно обычного пользовательского логина и пароля, что очень удобно. После ввода адреса окно для ввода появляется автоматически. Такое же преимущество получат и пользователи сервиса «Р7-Пространство» — для авторизации достаточно единой учетной записи.

Если каталог пользователей в организации имеет сложную структуру с несколькими подразделениями (доменами), авторизоваться в «Р7-Команда» теперь можно с учетом принадлежности того или иного пользователя к тому или иному домену. Это дает возможности более гибкой настройки, например, пользовательских прав и ролей в системе. Такой функционал будет очень удобным для компаний с разветвленной внутренней или филиальной структурой.

Администраторам конференций «Р7-Команда» стали доступны новые инструменты модерации: появилась возможность принудительно отключать микрофон, камеру или демонстрацию экрана у выбранного участника прямо во время конференции.

Также администраторы смогут оценить удобство функции «повторный вызов», которая также стала доступна в новом релизе. Теперь участника конференции, который по каким-то причинам не присоединился к ней своевременно, можно вызвать повторно одним нажатием соответствующей кнопки, что экономит время на напоминания и личные сообщения. Кстати, в групповом звонке без модерации функция доступна всем участникам.