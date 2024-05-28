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В Подмосковье запустили цифровой сервис для подачи сведений о продаже алкоголя

На региональном портале появился новый сервис для юридических лиц, которые имеют действующую лицензию на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания и планируют заниматься выездным обслуживанием. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Предприниматели Московской области получили возможность отправлять уведомление о планах по реализации алкоголя на выездных мероприятиях в электронном виде. Новый сервис позволяет в несколько кликов подать информацию о заказчике, дате, времени и месте планируемой продажи алкогольной продукции. Более того, значительная часть сведений проверяется автоматически во время заполнения онлайн-формы заявления. Это нововведение помогает избежать ошибок при внесении данных и сокращает время их проверки», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Предприятия общественного питания, которые имеют действующую лицензию на алкоголь, могут предоставлять услуги по обслуживанию выездных мероприятий и организации питания, обеспечивать банкет продуктами и напитками, в том числе алкоголем. При этом необходимо предварительно уведомить государство о предстоящем мероприятии.

Услуга «Уведомление о выездном обслуживании» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Развитие бизнеса». Подать заявление могут только юридические лица.

Сервис бесплатный. Заявление будет рассмотрено в течение одного рабочего дня, результат поступит в личный кабинет на региональном портале. Если решение положительное, то информация будет внесена в государственный сводный реестр лицензий.

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