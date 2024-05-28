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Postgres Professional и «Роса» подтвердили совместимость продуктов

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и «Роса», российский разработчик системного и инфраструктурного ПО, сообщили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу операционной системы «Роса Хром 12 Сервер» и СУБД Postgres Pro Enterprise, Postgres Pro Standard, а также их сертифицированных редакций (версии 14, 15, 16).

«Роса Хром» — это операционная система для компьютеров, которая визуально привычна для пользователей ушедших с рынка западных продуктов. Важной особенностью является наличие предустановленных приложений для быстрого старта, среди которых почтовый клиент, браузер, офисный пакет и клиент быстрого обмена сообщениями. ОС легко и удобно администрировать с помощью предустановленных программ.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция, СУБД Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

Компании непрерывно сотрудничают и успешно проводят совместные испытания продуктов на протяжении нескольких лет. Так, в 2019 и 2023 г. Postgres Professional и «Роса» подтверждали совместимость более ранних версий продуктов, в том числе их сертифицированных редакций.

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