«Почта России» внедряет систему моделирования маршрутов с использованием искусственного интеллекта

«Почта России» начала тестировать технологии ИИ в логистике для моделирования маршрутов. Благодаря проекту Почта автоматизирует рутинные операции и сможет строить более оптимальные маршруты. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

«Почта России» и Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) подписали договор о внедрении системы интеллектуального моделирования в почтовой логистике в период с 2024 по 2026 гг. Партнером «Почты» в реализации проекта станет разработчик «Тераплан», который занимается созданием и поддержкой оптимизационных платформ и информационных систем.

На основании исторических данных с помощью технологии искусственного интеллекта система рассчитает прогноз поступления почтовых отправлений на каждом этапе логистической цепочки. После чего предложит оптимальные маршруты доставки почты конечному получателю. Первые расчеты показывают, что система поможет «Почте» сократить сроки доставки за счет исключения лишних транспортных узлов из маршрута либо уменьшения их числа.

«Цифровизация — неотъемлемая часть развития современной «Почты». Мы строим высокотехнологичную компанию, которая развивает цифровые сервисы и обеспечивает позитивный клиентский опыт для наших пользователей. Искусственный интеллект поможет нам улучшить качество услуг и сделать их удобнее и доступнее для всех пользователей», — отметил заместитель генерального директора «Почты России» Дмитрий Чудинов.

«Федеральный проект направлен на стимулирование спроса на технологии ИИ среди российских предприятий приоритетных отраслей экономики в целях повышения их эффективности и достижения технологического суверенитета. За период реализации этой программы мы поддержали 25 проектов на общую сумму 1,4 млрд руб. Проект «Почты России» предусматривает оптимизацию процесса построения логистических операций, сокращение издержек при транспортировке посылок», — сказала директор проектного офиса оператора отраслевых проектов «Цифровой экономики» Фонда «Сколково» Екатерина Столбова.

«Почта»» внедряет цифровые решения в логистику, и этому способствуют накопленные петабайты данных о трекинге почтовых отправлений, операциях на логистических объектах и отделениях связи. Компания также использует систему анализа больших данных для построения эффективных международных маршрутов. Кроме того, в управлении сортировкой «Почта» применяет технологию компьютерного зрения для распознавания стикеров, адресов и других параметров.

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АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор, входит в перечень стратегических предприятий России. Свыше 38 тыс. точек обслуживания, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты» составляет 54 млн километров. Численность почтовых работников составляет 265 тыс. человек. Ежегодно Почта России принимает около 1,3 млрд бумажных писем и обрабатывает около 240 млн посылок. Компания помогает переводить юридически значимую переписку в цифровой формат — в 2022 г. «Почта» доставила 238 млн электронных заказных писем. «Почта России» обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется более 400 млн экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через «Почту России», составляет около 2,6 трлн руб. (пенсии, платежи и переводы).

«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» в 2023 г. увеличилась на 43% по сравнению с 2022 г. и составила 508 млрд руб. На 1 марта 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 4000. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 95 тыс.