«БурСервис» автоматизировал процессы продаж на базе платформы BPMSoft

Компания «БурСервис», российский поставщик нефтесервисных услуг, автоматизировала управление продажами и работу с клиентами в CRM-системе на базе low-code-платформы BPMSoft. Проект реализован в партнерстве с системным интегратором Softline.

Миграция на новую CRM была проведена за шесть месяцев после анализа представленных на отечественном рынке процессно-ориентированных решений. Платформа BPMSoft отвечает всем требованиям заказчика к функциональным возможностям и удобству работы пользователей.

В новой CRM на базе модуля «Управление продажами» BPMSoft автоматизированы бизнес-процессы компании: информация о клиентах и полная история взаимодействия с ними консолидирована в едином цифровом профиле; реализовано отслеживание статуса сделок и жизненного цикла договоров; организован обмен данными по контрагентам со смежными учетными системами; настроены возможности оперативного получения аналитики стандартными и нестандартными средствами системы.

После перехода на BPMSoft сотрудники «БурСервис» отмечают сокращение временных затрат на формирование отчетности на 75%. Кроме этого, CRM позволяет ускорить адаптацию новых коллег и помогает руководителям производственных отделов при проведении кадровых перестановок. Вся деятельность сотрудников фиксируется в системе, а, значит, уменьшается риск потери информации: приступив к обязанностям, новый менеджер открывает карточку сделки и сразу видит, на каком этапе остановился его предшественник и каким должен быть следующий шаг.

Александр Кузнецов, директор по развитию бизнеса «БурСервис», сказал: «Внедрение BPMSoft позволило нам создать единое информационное поле для всех сотрудников, вовлеченных в работу с заказчиками и в развитие бизнеса. Им доступны сведения об объеме работ по каждому договору, а также оценка реализации проекта. Нам удалось воссоздать функционал СRM, который был настроен в предыдущей системе на момент отказа от ее использования».

Светлана Ермакова, руководитель направления CRM и BPM решений Softline, отметила: «На старте взаимодействия с коллегами из компании «БурСервис» мы провели тщательный анализ требований, обсудили целевое видение системы, рассмотрели различные варианты платформ. По итогам выбрали подходящее под задачи заказчика решение, и первые результаты от внедрения показывают, что выбор был верным. Команда проекта приложила максимальные усилия для успешного завершения первого этапа внедрения, и мы рады таким результатам».

Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft, сказал: «BPMSoft является универсальным решением, которое успешно адаптируется под потребности различных отраслей экономики, включая нефтегазовую промышленность. Мы гордимся, что CRM на базе нашей платформы стала надежным инструментом для компании «БурСервис» в их стремлении к эффективному управлению процессами продаж и повышению удовлетворенности клиентов. Наша цель — способствовать росту конкурентоспособности компаний, обеспечивая их инновационными технологиями».