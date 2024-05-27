Sunrise BPM от BIA Technologies получил сертификат «Совместимо! Система программ "1С:Предприятие"»

ИТ-компания BIA Technologies выпустила версию 2.0 системы Sunrise BPM для моделирования и автоматизации бизнес-процессов с улучшенным механизмом управления. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies .

«Sunrise BPM предоставляет организациям возможность интегрировать управление процессами в различных подразделениях, оперативно определять "узкие места" и оптимизировать работу во всех ИТ-системах. Это способствует улучшению качества контроля действий, позволяет компаниям быстрее приспосабливаться к меняющимся условиям и, согласно опыту реализованных нами проектов, может снизить затраты на автоматизацию до 30%», – сказал директор продуктового офиса BIA Technologies Дмитрий Владимиров.

Решение подходит средним и крупным компаниям любых отраслей, стремящимся оптимизировать свои бизнес-процессы, повысить их эффективность и гибкость. Продукт особенно полезен для организаций, которым необходимо подстраиваться под частые изменения. Основными компонентами являются: графический редактор бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0, ядро Sunrise BPM (движок), редактор произвольных форм для пользовательских задач, а также среда «1С:Предприятие 8.3».

В версии 2.0 стали доступны новые функциональные блоки: запуск исполнения бизнес-процессов из документов учетной системы «1С»; сравнение плановой и фактической стоимости операций; контроль метрик работы с пользовательскими формами.

Реализация Sunrise BPM на платформе «1C» позволяет интегрировать систему со всеми конфигурациями «1С:Предприятие» без дополнительных затрат. Подтверждением этому служит сертификат «1С:Совместимо!», который свидетельствует о высоких стандартах совместимости продукта с решениями «1С».

Добавим, платформа Sunrise BPMS – полностью российская разработка и может быть использована в проектах по импортозамещению зарубежного ПО. BIA Technologies входит в рейтинг CNews Analytics «Крупнейшие игроки рынка BPMS 2022».

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BIA Technologies – интегратор, разработчик ИТ-продуктов и сервисов: входит в рейтинг топ-100 крупнейших ИТ-компаний России (CNews, 2023 г.). С 2014 года компания реализует проекты цифровой трансформации транспортного сектора. Имеет собственный Центр экспертизы в области Искусственного интеллекта и математической (комбинаторной) оптимизации бизнеса, предлагает клиентам решения с использованием инструментов имитационного моделирования, интегрированного планирования и BI.