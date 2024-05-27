Система Axelot WMS внедрена на складе крупнейшего производителя растворимых напитков Fes Product

Внедрение Axelot WMS позволило вывести управление работой склада из корпоративной информационной системы в специализированную, а интеграционное решение DATAREON обеспечило обмен данными между ними в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Компания Fes Product – компания по производству и реализации растворимых напитков, замороженных полуфабрикатов, кондитерских изделий и снеков. Fes Product зарегистрирована на основной площадке Сингапурской фондовой биржи, в холдинг входит 18 представительств и региональных офисов по всему миру.

Компания реализует растворимый кофе, капучино, шоколадные напитки, злаковые напитки и фруктовые чаи, снеки, закуски из морепродуктов, дим-сам и спринг-роллы. Ведущая торговая марка группы - MacCoffee - постоянно занимает лидирующие позиции в сегменте растворимого кофе 3-в-1 на основных рынках группы и признана одним из «Сильнейших брендов Сингапура». Продукция компании поставляется во все регионы России и экспортируется в более чем 60 стран мира, в том числе — страны Средней Азии и Ближнего Востока, Китай, Монголию и США.

Масштабы холдинга предполагают развитую логистическую структуру, управление которой осуществляется с помощью различных функциональных систем. В рамках замены корпоративной информационной системы в числе прочего необходимо было перенести функциональность контроля выполнения складских операций в новую ERP. Это значительно усложняло задачу и увеличивало сроки перехода. Возникшие сложности стали толчком к еще одному шагу по модернизации – переводу инструментов управления работой склада из корпоративной информационной системы в Axelot WMS. Реализацией задачи занялись специалисты Axelot (входит в TKV Group).

Проектной команде предстояло провести внедрение системы на складском комплексе, состоящем из 5 складов общей площадью 12 тыс. кв. м. Палетные стеллажи обеспечивают 15 тыс. мест хранения для более чем трех тыс. SKU.

Поскольку Fes Product – это, прежде всего, производственная компания, в периметр проекта вошли не только склады готовой продукции, но и склады сырья и материалов, обеспечивающие потребности производства.

Исходя из высокого уровня сложности и масштабов предприятия, автоматизацию склада с помощью WMS специалисты Axelot осуществили по проектной технологии внедрения. Она позволяет учесть уникальность бизнес-процессов организации и обеспечить их детальную проработку. Реализация проекта заняла девять месяцев.

В ходе проекта значительное внимание было уделено общему повышению качества и эффективности процессов.

Настройка ERP была выполнена не только с точки зрения объединения в общий ландшафт при помощи типового протокола обмена, но и с учётом того, что требования по точности и детализации учёта теперь реализованы в Axelot WMS.

Приемка на ТСД может быть выполнена в безусловном режиме. Данный сценарий работы позволяет после вывода полного товарного состава осуществить оприходование в «один клик».

Реализовано распознавание штриховых кодов, сформированных применяемым в Fes Product автоматизированным решением для отслеживания движения товаров, подлежащих обязательной маркировке. Таким образом для обеспечения учета уникальных номеров мест хранения сотрудники склада выполняют минимальный набор действий.

Разработан новый механизм «доверительной приемки», при котором данные по поступающему товару могут передаваться в неформализованном виде. Это позволяет ускорить приемку ожидаемого поступления для поставщиков услуг ответственного хранения.

Для создания единого информационного ландшафта компании специалисты Axelot использовали интеграционное решение своего давнего партнера – компании DATAREON. Интеграция обеспечила непрерывный обмен данными между системами в режиме реального времени и позволила сократить временные, финансовые и человеческие ресурсы на выполнение ключевых бизнес-процессов склада.

Благодаря внедрению Axelot WMS компании Fes Product удалось увеличить скорость выполнения складских операций, минимизировать ошибки в сопроводительных документах, повысить производительность труда сотрудников, улучшить качество обработки заказов и обслуживания клиентов. Управление работой склада теперь осуществляется в специализированной системе, которая интегрирована с ERP, что позволяет оперативно решать задачи не только по отгрузке готовой продукции, но и по обеспечению потребностей собственного производства.