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Цифровизация Инфраструктура
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Компании «Нацпроектстроя» перевели на цифровое управление движением поездов два объекта БАМа в Хабаровском крае

В Хабаровском крае компании дивизиона ЖАТ ГК 1520 (входит в «Нацпроектстрой») внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ собственной разработки и производства на станции Этыркен и путевом посту 3169 км Байкало-Амурской магистрали. Работы – часть программы модернизации Восточного полигона железных дорог.

Система МПЦ-ЭЛ позволяет дистанционно управлять стрелочными переводами и светофорами, устанавливать маршруты поездов, проводит самодиагностику устройств. Кроме того, блокирует внешние кибератаки и минимизирует эксплуатационные издержки на протяжении всего срока службы оборудования.

Российская автоматика адаптирована к суровому климату региона, надежно работает при экстремально низких температурах и защищена от импульсных перенапряжений.

Цифровизация управления движением увеличивает безопасность перевозок и повышает эффективность работы железнодорожных линий.

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