COZY Home и SteadyControl объявили первые результаты сотрудничества

Сеть магазинов уютных товаров для дома COZY Home внедрили систему контроля и управления персоналом в феврале 2024 г. Целью проекта было повышение эффективности работы сотрудников за счет комплекса передовых технологий и экспертной поддержки SteadyControl. Персонал был снабжен аудиобейджами, а видеокамерам добавили интеллектуальных функций. Об этом CNews сообщили представители SteadyControl.

Артем Яськов, операционный директор: «COZY Home – компания, которая всегда следит за трендами рынка, но стремится к тому, чтобы формировать их. Сотрудничество со SteadyControl, использование аудио и видео аналитики в ритейле – это требование времени. Если есть возможность собирать и анализировать большие данные внутри каждой точки, то этой возможностью бизнес обязан пользоваться. Мы решили стартовать сразу с 15 торговых точек: чем больше выборка, тем объективнее данные. И, главное, выше вовлеченность, ведь большие инвестиции – это и ответственность большая. Первое что мы увидели – значительные потери трафика: люди заходят и выходят. Сначала приуныли, затем разобрались – дело не в ошибках процессов. Нам банально не хватало продавцов на нескольких точках. Второй важный момент – оценили эффективность акций по стимулированию сбыта. Причем стало видно, что слишком щедрые предложения скидок дают скорее негатив клиентов, чем повышение продаж».

Топ-менеджмент сети обращает внимание не только на уровень соблюдения продавцами стандартов продаж, но и на данные, полезные для маркетинга: пол, возраст клиентов, динамику трафика, конверсию акционных предложений, рентабельность локаций и пр.

Ирина Коваленко, руководитель направления «SteadyControl.Мебель»: «В первые месяцы нашему сопровождению пришлось отвечать на сложный вопрос: почему конверсия сотрудников COZY HOME с высоким соблюдением стандартов оказалась ниже, чем у части сотрудников с низкими оценками. Совместно с руководством компании мы провели углубленное исследование и выяснили, что картину искажала скорость пути клиента по воронке. Опытные консультанты COZY Home намного быстрее выявляют потребность клиентов, пропуская важные для новичков пункты, задают меньше вопросов и быстрее находят лучшее решение клиента. В итоге все стало на свои места, и мы планируем обучение сотрудников на основе полученных данных».