В «Ситилинке» начались продажи первого телевизора из серии V6B от TCL

В «Ситилинке» стартуют продажи новой серии 4К телевизоров TCL. Телевизоры серии V6B Smart TV от TCL предлагают высокое разрешение изображения 4К с поддержкой HDR 10, технологию звука Dolby Audio и операционную систему Google TV. Сейчас уже можно приобрести версию с диагональю 75 дюймов, в ближайшее время ассортимент пополнится и другими версиями ТВ. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Разрешение матрицы во всех моделях телевизоров серии V6B от TCL составляет 4К (3840х2160) и поддерживает технологию расширенного динамического диапазона (HDR). За счет высокой яркости все детали и тени будут видны на экране. Помимо этого, матрица телевизоров серии V6B оснащена эксклюзивной технологией динамического улучшения цвета от TCL. Она оптимизирует яркость, делая цвета более насыщенными и реалистичными. Широкий спектр оттенков и высокая точность их воспроизведения превращают каждую сцену в фильмах и сериалах словно в живую.

Особенно это заметно при просмотре кино и сериалов, где важна точная передача цветов. Например, в фильмах о природе зрители увидят все оттенки красок в кадрах из джунглей или песчаных пустынь. А в блокбастерах с яркими спецэффектами цвета будут максимально насыщенными и реалистичными.

В « Ситилинке » начались продажи первого телевизора из серии V6B от TCL

Качество звука в телевизорах серии V6B от TCL может удивить, за счет поддержки технологии Dolby Audio. Это позволяет добиться кристальной чистоты звука – можно легко различить разные инструменты, голоса и звуковые эффекты в музыке. За счет этого просмотр спортивных соревнований или любимых сериалов подарит настоящее наслаждение.

В качестве операционной системы (ОС) используется Google TV. ОС предлагает удобный интерфейс и интеллектуальные функции, которые делают поиск и просмотр контента максимально простым и приятным. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу Google TV, можно легко найти любимые фильмы, сериалы и приложения. Популярные стриминговые сервисы и огромный выбор приложений будут всегда под рукой.

Защита зрения – важный аспект, о котором инженеры TCL позаботились, внедрив в линейку V6B собственную технологию. Она помогает снизить нагрузку на глаза во время длительного использования телевизора, обеспечивая комфортное времяпрепровождение за просмотром контента или игры в приставку.

В качестве интерфейсов для подключения внешних устройств телевизоры серии V6B от TCL оснащены портами HDMI 2.1. Передовой стандарту позволит передавать видео с высоким разрешением и с минимальной задержкой, а игры будут воспроизводиться быстрее и более плавно.

Cтоимость телевизора TCL серии V6B Smart TV с диагональю дисплея 75 дюйма на старте продаж составляет 79,9 тыс. руб.

Другие модели телевизоров серии V6B Smart TV от TCL с диагональю от 43 до 65 дюймов можно будет приобрести с 27 мая.

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