Университет Иннополис тестирует беспилотный электробус в городской среде

С мая работающий на электричестве беспилотник без руля и педалей курсирует между Университетом Иннополис и Иннопарком с остановкой у Технопарка им. Попова. В тестовом режиме трёхкилометровый маршрут электробус проезжает за 20 минут. Систему автономного управления собственной разработки в электробус Echie установила группа инженеров магнитогорского стартапа «Автономные робототехнические системы» и Центра беспилотных технологий российского Университета Иннополис.

В тестовом режиме беспилотный автобус движется с максимально безопасной скоростью 10 км/ч и совершает по расписанию 2—3 рейса в день, по 3 км каждый. Беспилотник перевозит сотрудников и студентов российского ИТ-вуза между главным зданием и Иннопарком — площадкой, где находятся производственные помещения, офисы и парк техники Центра беспилотных технологий Университета Иннополис. Между основными точками маршрута транспорт останавливается у Технопарка им. Попова.

Полной зарядки электробусу хватает на 160 км пути и примерно 10 дней работы. В беспилотном автобусе могут разместиться 10 пассажиров: по 4 — на сиденьях в передней и задней частях транспорта и 2 — в центре. Беспилотник оборудован системами кондиционирования и подогрева.

Александр Пронин, директор Центра беспилотных технологий Университета Иннополис, сказал: «Для безопасности пассажиров на время испытаний в салоне автобуса работает оператор — он контролирует обстановку, следит за другими участниками движения и при необходимости набирает или сбрасывает скорость. Такой режим тестирования автономного транспорта называется супервизорным. Он необходим, чтобы минимизировать риски при эксплуатации беспилотной техники на дорогах в городе. Часто автомобилисты нарушают ПДД, особенно на перекрёстках с круговым движением, например, при выезде с кольца из левой полосы или обгоне между рядами. Нам аварии не нужны, поэтому беспилотный автобус едет с программным ограничением скорости и по принципу “пропускаем всех”».

Беспилотный автобус оснащён тремя лидарами, которые сканируют пространство вокруг транспорта на расстоянии до 150 метров и обрабатывают данные с помощью алгоритмов компьютерного зрения. В передней части электробуса расположены ультразвуковые датчики, измеряющие расстояние в небольшой «мёртвой зоне» ниже уровня лидара, и радар для безопасного движения при плохой видимости. Также на беспилотнике закреплена камера для отслеживания разделительных полос, пешеходных переходов, дорожных знаков и других элементов транспортной инфраструктуры. Электробус двигается по заранее размеченному маршруту HD-карты — плана местности с точным местоположением объектов.

Александр Пронин, директор Центра беспилотных технологий Университета Иннополис, сказал: «Команда планировала начать испытания автобуса ближе к осени, так как шасси у нас появилось только 2 месяца назад. Но уже с мая мы закрыли потребность в перевозке сотрудников между университетом и производственной площадкой. Основная задача сейчас — “накатать” 500 км в беспилотном режиме без сбоев и инцидентов в разных условиях — от плохой погоды до непредсказуемости других участников движения. Мы планируем обновить модуль навигации, внедрить систему диспетчеризации, необходимую для автоматизированного контроля и управления беспилотником. Беспилотный электробус экономит до 15 литров бензина в день, а значит, более экологичный, позволяет перевозить сотрудников и при этом не нанимать водителя. Первые пассажиры отметили, что это удобный транспорт, особенно во время плохой погоды — можно комфортно передвигаться между двумя офисами, или съездить на обед».