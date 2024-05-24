CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Электроника
|

Самым популярным смартфоном у россиян стал iPhone 15

Сервис для заказа товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping проанализировал покупательское поведение и выявил, какие смартфоны чаще всего заказывали россияне за прошедший год. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping.

Самым популярным телефоном стал iPhone 15 128 Black. Его заказывали в разных конфигурациях: 42% покупателей выбрали iPhone 15 Pro, 17% остановились на модели Pro Max, а iPhone Plus был интересен только 6% клиентов.

Предыдущую модель, iPhone 14, тоже покупали довольно активно — на нее пришлось 26% от общего объема продаж смартфонов Apple. Чего не скажешь про iPhone 13, которым заинтересовались лишь 2% покупателей.

Как выяснилось, россияне предпочитают облачное хранение и не гонятся за большим количеством гигабайт. Среди объемов памяти чаще всего выбирают 256 ГБ и 128 ГБ.

Пик заказов приходится на сентябрь — в этом месяце традиционно открывают предзаказ новинок. В день предпродаж чаще всего выбирают версию Pro, а на распродаже покупают iPhone 15 в минимальной комплектации.

Телефоны на Android занимают около 23% продаж. Самым популярным смартфоном в прошлом году оказался лимитированный Xiaomi Redmi Note 12 Turbo в стиле Гарри Поттера.

Средний чек в категории составляет 95,124 тыс. руб. Самый дорогой проданный телефон стоил 250 тыс. руб., это Vertu iVERTU 5G Calfskin 512. На втором месте — Apple iPhone 15 Pro Max, 1 ТБ Natural Titanium стоимостью 242 тыс. руб.

Смартфоны занимали почти треть от общего числа заказов на платформе — показатель составлял 32%. После снижения порога беспошлинного ввоза в этом году доля снизилась до 14%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Управление основными данными: Российские продукты готовы заменить западные системы MDM

В российских ИТ предлагают ввести «субботники». Программистов заставят писать ПО, которое им «коммерчески неинтересно»

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Власти готовят план развития российских САПР для проектирования чипов

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

«Росэлектроника» создала платформу для управления доменной инфраструктурой, подобную Active Directory

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024