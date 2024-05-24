Российский аналог Oracle Primavera внедрили при строительстве ледового дворца в Нижнем Новгороде

Представлен Project Lad — продукт для управления проектами и портфелями проектов с ИИ-ассистентом и глубокой функциональностью календарно-сетевых графиков. Решение является российским аналогом MS Project и Oracle Primavera Р6 и прошло опытную эксплуатацию на строительстве ледового дворца в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители компании Lad.

По данным обзора ООО «Институт развития строительной отрасли», в среднем перенос сроков сдачи по жилью составляет семь месяцев. Задержка сдачи объектов влечет за собой штрафные санкции, расширение границ бюджета, перерасход ресурсов и снижение маржинальности.

За год эксперты Project Lad проинтервьюировали более 60 крупных и средних компаний, реализующих строительные и инфраструктурные проекты. Среди основных причин смещения сроков управленцы называют ручное выполнение рутинных задач, которое снижает общую производительность и увеличивает вероятность ошибок вследствие человеческого фактора; низкий уровень оцифровки данных и их разрозненность; отсутствие возможности оперативно получить и визуализировать данные.

«Решением этой проблемы для отрасли станет оцифровка фактических данных и автоматизация работы с ними за счет потенциала искусственного интеллекта. Рынок нуждается в инструментах, которые позволят управленцам принимать решения в каждой точке выполнения проекта, а также будут простыми и интуитивными в использовании», — отметил Марат Мухарьямов, директор Project Lad.

В Project Lad реализован умный график календарно-сетевого планирования. Табличный редактор позволяет выгружать данные из разных таблиц, обрабатывать их, и формировать отчеты. Помощник на основе ИИ понимает структуру данных портфеля проектов, выявляет причины просрочек и дает рекомендации по выбору благоприятного сценария.

Project Lad был задействован для управления проектом строительства ледовой арены в Нижнем Новгороде, крупнейшей в регионе площадки для занятий хоккеем, фигурным катанием, керлингом, рассчитанной на 12 тыс. мест. В рамках пилотного проекта оцифровали график, а также автоматизировали аналитику на этапе производства и монтажа воздуховодов.

Результаты пилотного проекта представили министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву. В ходе пилота таблицы с исходными данными загрузили в систему: график работ, объемы, фактические и планируемые показатели. Получили календарно-сетевой график со связями, настроили зависимости между работами, каждая из которых включает ряд параметров и метрик — атрибуты, трудозатраты, плановые цифры и фактическое достижение объемов. Обеспечили сбор данных и формирование отчетности. Система прогнозирует, как будут смещаться данные в случае выполнения работ тем или иным способом.

Корпорация развития Нижегородской области положительно оценила результаты пилотного проекта: использование Project Lad на проекте позволило в пять раз сократить время на подготовку отчетности, а также повысить точность прогнозирования в сравнении с ручным методом. По итогам пилота принято решение масштабировать и развивать систему до полноценной информационной системы управления проектами для своих объектов.

«Внедрение системы обеспечило более зрелый подход к проектным метрикам. Возможность оперативно получить данные и визуализировать их, позволяет увидеть риски и своевременно перестроить работу на определенном этапе или участке. Мы уже оценили эффект от внедрения. В планах запустить решение в опытную эксплуатацию еще на нескольких строительных объектах», — сказал Вадим Жоган, заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Корпорация развития Нижегородской области» – управляющей организации ООО «Ледовый дворец».

Крупные игроки по инерции продолжают использовать зарубежные системы, которые хоть и не обновляются, привычны для пользователей и покрывают сложившийся объем задач, но рынок ищет решения для их замещения. При этом новые инструменты должны не просто заместить, а вывести управление высоконагруженными проектами на новый уровень.

При выборе решений по управлению проектами корпоративные заказчики учитывают сложность интеграции в ИТ-ландшафт, необходимость перестройки бизнес-процессов и адаптации персонала к работе в новой системе. Также B2B-сегмент приступает к пилотированию решений с применением искусственного интеллекта, чтобы оценить скорость, качество выполнения задач и экономический эффект.

«Наше решение, аналог MS Project и Oracle Primavera, позволяет управлять проектами с учетом локальных особенностей и в полном соответствии с требованиями российского законодательства. Первые кейсы внедрения показывают, что Project Lad повышает прозрачность, связывая оперативный контур со стратегическим, а ИИ-ассистент помогает наладить быстрое и интуитивное взаимодействие с данными», — отметил Марат Мухарьямов, директор Project Lad.

Project Lad уже используется на предприятиях добывающей промышленности для планирования горных работ и управления производственными объектами капитального строительства, а также для управления инвестиционно-строительными проектами в России и Индии.

***

Lad — российская ИТ-компания и системный интегратор с собственной продуктовой командой, дизайном, веб-, мобильной и ИИ-разработкой, командой внедрения. В портфолио — федеральные и региональные проекты в B2B- и B2C-сегментах, кейсы автоматизации крупных производственных предприятий, инжиниринговых и строительных компаний, ритейла, участие в корпоративных проектах. Опыт на ИТ-рынке — 32 года. Численность компании составляет более 600 сотрудников.