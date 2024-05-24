«Р7-Офис» выпустил обновление для корпоративного сервера 2024

«Р7-Офис» выпустил обновление для корпоративного сервера 2024.

В модуле администрирования «Р7-Админ» появились новые возможности настройки: в разделе IP-безопасности подразделения, а конкретно — в блоках по пользователям и по администраторам, реализована возможность указывать диапазоны IP-адресов, что серьезно упростит жизнь администратору в больших корпоративных сетях. Плюс, теперь добавление роли пользователю и ее снятие срабатывает моментально.

Оптимизированы важные настройки — например, закрыта возможность удаления подразделения с пользователями. Теперь сначала нужно будет удалить всех пользователей из подразделения — так сокращается вероятность ошибочного удаления. А при создании подразделения в настройках модулей всем пользователям теперь по умолчанию открыт доступ ко всем модулям — его больше не надо будет раздавать вручную.

В модуле «Р7-Почта» серьезно переработано поле получателя электронной почты «Кому». Теперь при наборе почтового адреса по нажатию Enter или при выходе поля из фокуса (если пользователь кликнул мышкой другой элемент интерфейса), происходит валидация введенного почтового адреса. Если она оказывается успешной, почтовый адрес оборачивается в контейнер. Кроме того, поле адресатов научилось распознавать вставку множества адресов из буфера — выделяет из вставленного текста почтовые адреса, удаляет повторы, оборачивает распознанные в контейнер и перемещает нераспознанный текст в конец строки. Данный функционал пригодится, когда нужно организовать рассылку по новому списку адресов.

Также доработан интерфейс модуля: теперь установка флага «Важное» срабатывает моментально, без визуальной перезагрузки элементов, подсветка у подпапок растягивается на всю доступную ширину, как и у папки первого уровня, а иконка загрузки перемещена в верх страницы.

Улучшена работа модуля на мобильных устройствах: теперь даже при активированной клавиатуре и существенном количестве уже введенного текста всегда можно достать до панели редактирования.

В модуле «Р7-Контакты» если пользователь нажмет кнопку «назад» во время редактирования контакта, система покажет диалоговое окно, чтобы уточнить, действительно ли он хочет отказаться от внесенных изменений.

«Р7-Календарь» также предлагает полезные нововведения: например, теперь при создании или редактировании событий (кроме тех, кто длятся «весь день») можно указывать часовые пояса, причем они могут быть разными для начала и конца события.

Доработано поле «Локация» — оно выведено во всплывающую плашку просмотра события, плюс добавлено уведомление о превышении лимита при попытке загрузить вложение объемом более 25 МБ в событие.