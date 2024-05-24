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Образование, ИТ и бизнес-услуги: названы отрасли-лидеры по переходу на российские сервисы видеосвязи

Аналитики «Контур.Толка» изучили динамику импортозамещения. Успешнее всего к замене зарубежных сервисов видеосвязи адаптировались российские вузы. На долю образовательных учреждений приходится 20% всех подключений — это самый высокий показатель среди всех отраслей. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Также в топ-3 вошли ИТ-компании и бизнес-услуги, занимающие по 10% от общего числа подключений. Эти сектора также активно переходят на российские сервисы, демонстрируя адаптацию к новым условиям.

Аналитики отмечают, что в I квартале 2024 г. кратный рост продемонстрировали СМИ и реклама. На российские сервисы видеосвязи перешли в 3,5 раза больше компаний, чем за аналогичный период 2023 г. В три раза выросла сфера розничной торговли, в два раза чаще отечественными сервисами для онлайн-встреч стали пользоваться представители строительной отрасли и недвижимости.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Стабильно растет сфера ИТ. В этом сегменте количество подключений увеличилось в два раза. При этом темпы роста в сфере образования замедляются. Предполагаю, что тенденция связана с резким числом подключений в 2022 г., когда многие вузы одновременно потеряли доступ к зарубежным платформам».

В топ-5 отраслей, которые перешли на российские сервисы видеосвязи, входят: образование; ИТ; бизнес-услуги; наука; государственный сектор.

Состав рейтинга остается неизменным в течение двух лет. При этом по итогам 2023 г. наука переместилась на четвертую строчку, а госкомпании опустились на пятую позицию.

Больше трети российских компаний, принявших участие в исследовании «Контур.Толка», отказались от зарубежных сервисов видеосвязи. Четверть организаций нашла альтернативу решениям в 2023 г. Еще 31% респондентов продолжает одновременно пользоваться и отечественными, и иностранными сервисами для онлайн-встреч. В опросе приняли участие более 1200 представителей бизнеса.

***

«Контур.Толк» — пространство для коммуникаций. Позволяет проводить онлайн-встречи, запускать вебинары и вести переписки с коллегами в защищенной среде. Сервис несложно встроить во внутреннюю инфраструктуру. Компания может настроить SSO, синхронизацию с календарями, IP-телефонией, а с помощью API интегрировать решение с любыми собственными системами.

«СКБ Контур» — группа компаний, которые развивают экосистему для бизнеса «Контур», инвестируют в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. Ключевые направления бизнеса «СКБ Контур» — ЭДО, бухгалтерия, электронная подпись и онлайн-кассы. Выручка за 2023 г. составила 32,6 млрд руб. а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.

«Контур — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов, решения по обеспечению информационной безопасности, электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.

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