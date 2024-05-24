Холдинг Т1 подписал меморандум о сотрудничестве с «Астра Консалтинг»

Холдинг Т1 и компания «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра») подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Т1.

Стороны планируют расширять взаимодействие в области системной интеграции для реализации совместных проектов при использовании отечественного программного обеспечения и технологий. Данный меморандум является продолжением развития долгосрочного сотрудничества между компаниями, цель которого – внедрение и эффективное использование коммуникационных и информационных технологий, а также модернизация бизнес-процессов российских компаний.

«Холдинг Т1 считает крайне важной целью развитие технологических партнерств на отечественном ИТ-рынке. Важно не только понимать достоинства решений, разработанных другими участниками рынка, но и обеспечивать их комплиментарность друг другу, бесшовное взаимодействие», – сказал Алексей Фетисов, генеральный директор холдинга Т1.

«Заключая меморандум о сотрудничестве с холдингом Т1, мы нацелены на усиление нашего партнерства. Глубокая экспертиза и высокий профессионализм двух компаний позволят создавать востребованные и актуальные решения для рынка в условиях импортозамещения и модернизации ИТ-инфраструктуры», – сказал Тимурбулат Султангалиев, генеральный директор «Астра Консалтинг».

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Т1 – многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 23 тыс. сотрудников. В 2023 г. выручка холдинга составила 222,9 млрд руб. с НДС. По версии аналитических агентств CNews Analytics, TAdviser и RAEX, Т1 входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. Т1 предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят бизнес-направления «Иннотех» («Т1 Иннотех», «Мультикарта»), «Искусственный интеллект» (Т1 ИИ), «Сервионика» («Т1 Сервионика»), «Интеграция» («Т1 Интеграция», «Т1 Облако»), «Радиоэлектроника» и вендор НОТА от Т1. Они обладают профессиональной экспертизой в области разработки ПО, системной интеграции, Big Data и машинного обучения, облачных сервисов, информационной безопасности, консалтинга, сервисной поддержки и аутсорсинга, процессинга, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Компетенции холдинга позволяют проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Также у холдинга есть собственный образовательный сервис для подготовки квалифицированных ИТ-кадров – «Т1 Цифровая Академия». Среди заказчиков Т1 – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.