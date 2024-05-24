«Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений

«Группа Астра» и российский разработчик платформ виртуализации и инфраструктурных решений Orion soft заключили соглашение о технологическом партнерстве. Вместе компании будут работать над тем, чтобы поддерживать совместимость и непрерывную доступность актуальных версий своих продуктов. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

Сегодня российские разработчики предлагают множество решений, способных заменить иностранные аналоги. Однако у заказчиков все чаще появляются комплексные запросы по замене всего технологического стека. Рынок нуждается в экосистемах совместимых решений, которые смогут удовлетворить широкий спектр потребностей.

Соглашение «Группы Астра» и Orion soft станет значимым шагом в развитии экосистемы отечественных решений, функционирующих с операционной системой Astra Linux. Партнерство позволит сформировать готовый к использованию платформенный технологический стек, который будет отвечать актуальным российским стандартам и обеспечивать высокую результативность работы при комплексном применении. Заказчики смогут использовать его для реализации своих проектов и закрытия потребностей импортозамещения, экономя время и финансы на проверке совместимости и интеграции решений.

В рамках технологического партнерства компании проведут тестирование и обеспечат совместимость нескольких решений. Система RuBackup будет интегрирована с платформой виртуализации zVirt, что обеспечит возможность создавать резервные копии виртуальных машин и полностью восстанавливать их при необходимости. Также решение для терминального доступа Termit будет интегрировано с почтовым сервером RuPost и почтовым клиентом RuPost Desktop.

«Сегодня на операционной системе Astra Linux работают практически все продукты Orion soft: CMP-платформа Cloudlink, СУБД на базе PostgreSQL Proxima DB, платформа терминального доступа Termit. С VDI-решением Termidesk также интегрирована платформа виртуализации zVirt, для которой AstraLinux может использоваться как гостевая операционная система. Сейчас мы направляем усилия на еще более плотную интеграцию решений, чтобы обеспечить заказчикам возможность бесшовно разворачивать в одной операционной системе полноценную инфраструктуру с вариативным набором компонентов, включая систему виртуализации, контейнеризации, СУБД, облачную инфраструктуру, инфраструктуру удаленных рабочих мест», — сказал Михаил Орловский, директор по технологическим альянсам Orion soft.

«Спрос на отечественное ПО стабильно растет, рынку нужны комплексные решения. Для этого на основе экосистемы «Группы Астра» мы строим еще более масштабную платформу совместимых решений с продуктами наших технологических партнеров. В результате мы готовы реализовать комплексные решения практически во всех областях и для решения самых важных задач наших заказчиков, — сказал Андрей Климов, заместитель генерального директора по работе с ключевыми заказчиками «Группы Астра». – В сотрудничестве с Orion soft мы сможем предложить российскому рынку надежные комплексные инфраструктурные решения, обеспечивающие безопасный и эффективный переход на отечественные технологии. Надеемся и дальше совместно реагировать на запросы рынка и плодотворно развиваться вместе — ведь именно в совместных усилиях мы создаем технологические инновации, способные изменить мир к лучшему».

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Orion soft — российская ИТ-компания, разработчик реестровых инфраструктурных ИТ-решений. В экосистему продуктов Orion soft входят защищенная среда виртуализации zVirt, платформа контейнеризации Nova Container Platform, CMP-платформа Cloudlink, СУБД на базе PostgreSQL Proxima DB, платформа терминального доступа Termit, а также решение для безопасного хранения и доступа к концидениальной информации StarVault. Все продукты экосистемы Orion soft совместимы между собой и включены в реестр Минцифры.

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.