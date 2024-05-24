CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Системное ПО Импортонезависимость
|

«Группа Астра» и ГК «Цифра» стали стратегическими партнерами

«Группа Астра» и ГК «Цифра», российский разработчик платформы для управления производством ZIIoT (Zyfra Industrial IoT Platform) и других высокотехнологичных ИТ-решений для промышленных предприятий, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ подписали генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков и генеральный директор «Группы Астра» Илья Сивцев. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Договор предполагает активную совместную работу в области интеграции продуктов, наращивания востребованных и перспективных технологий и реализации задач, связанных с ИТ-импортозамещением. Специалисты «Группы Астра» и ГК «Цифра» будут развивать софтверный стек, куда войдут платформа ZIIoT и ОС Astra Linux. Вендоры не только обеспечат полную совместимость его компонентов, в т.ч. для новых версий, но и проработают такие архитектурные решения, от которых пользователи получат максимум функциональности, безопасности и удобства.

«Вместе с коллегами из ГК «Цифра» мы запланировали сразу несколько актуальных для рынка направлений работы. Планируем выстроить наиболее оптимальные процессы тестирования и доработки софта, чтобы всегда поддерживать его комплексную интеграцию и оперативно адаптировать для нужд клиентов. Одновременно с этим мы хотим выделить ресурсы для составления защищенных наборов решений, «заточенных» под определенные задачи, собираемся создавать комплексные ИТ-продукты и на их основе предоставлять востребованные ИБ-сервисы. Чтобы заказчикам было удобно внедрять наш софт и им пользоваться, наши эксперты будут оказывать широкий спектр услуг технической поддержки с учетом SLA. Также у нас в планах разработка методических материалов, обучение для профильных специалистов и совместное участие в мероприятиях, нацеленных на популяризацию отечественных технологий», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

Группа компаний «Цифра» специализируется на ИТ-продуктах, повышающих эффективность и безопасность работы предприятий из горнодобывающего, нефтегазового, химического и машиностроительного секторов экономики.

«Мы рады объявить о начале стратегического партнерства с лидером рынка отечественных операционных систем – «Группой Астра». Первым шагом нашего технологического сотрудничества станет задача обеспечения совместимости нашей платформы с ОС Astra Linux для удовлетворения потребностей современных промышленных предприятий в комплексных, надежных, отечественных решениях, корректно работающих друг с другом», — сказал Сергей Емельченков, генеральный директор ГК «Цифра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

В российских ИТ предлагают ввести «субботники». Программистов заставят писать ПО, которое им «коммерчески неинтересно»

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

«Росэлектроника» создала платформу для управления доменной инфраструктурой, подобную Active Directory

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

«Аэрофлот» перевел системы развлечений пассажиров в салонах самолетов на российское ПО

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые тихие кондиционеры для спальни: выбор ZOOM

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024