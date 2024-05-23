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В «Рег.ру» стали доступны новые производительные облачные серверы на базе AMD EPYC

«Рег.ру» анонсировал обновление аппаратной части своей облачной платформы и добавление линейки серверов с процессорами AMD EPYC третьего поколения. Сервис на их основе является наиболее сбалансированным по параметрам «цена/качество» и подойдет широкому кругу компаний, использующих облако для работы корпоративных и инфраструктурных систем, а также ИТ-разработки. Об этом CNews сообщили представители «Рег.ру».

Из облачной панели «Рег.ру» клиенты могут выбрать нужный тип конфигурации. До недавнего времени в облаке было два основных типа серверов на базе Intel, отличающихся по производительности и типу дисковой подсистемы — «Стандартный» и «Высокочастотный». В дополнение к ним «Рег.ру» вводит промежуточный уровень на основе AMD EPYC, который по результатам внутренних тестов до 25% мощнее начального уровня «Стандартный».

«Заказчикам нужны современные аппаратные решения по оптимальной цене. Мы идем навстречу запросам клиентов и дифференцируем облачное предложение с использованием актуальных процессоров. Новую тарифную линейку отличает готовность к большим нагрузкам и более высокая стабильность», — сказал Евгений Мартынов, директор по информационным технологиям «Рег.ру».

Облачная платформа «Рег.ру» запущена летом 2023 г. на базе нескольких ЦОД, включая собственный ЦОД «Технополис» уровня TIERIII с аптаймом 99,98%. В компании взят фокус на постоянное развитие облака. Это касается модернизации программно-аппаратных компонентов и расширения портфеля предлагаемых услуг, таких как анонсированные ранее сервисы управляемых баз данных PostgreSQL и MySQL.

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