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«Телфин» выводит на рынок гибридную АТС

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» расширяет линейку виртуальных решений связи и предлагает к подключению гибридную АТС, которая интегрирует возможности платформы «Телфин.Офис» в локальную АТС клиента. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Гибридная АТС от «Телфин» позволяет существенно расширить функциональность корпоративной телефонной сети, а также вести коммуникации как через интернет-канал, так и внутреннюю сеть компании. Кроме этого гибридная АТС может легко масштабироваться и объединять офисы для работы на базе единой коммуникационной платформы.

«Телфин» предлагает гибридную АТС на базе платформы «Телфин.Офис» и любой локальной телефонной станции клиента: виртуальной или аппаратной. При этом число телефонных станций сторонних провайдеров не ограничено. Время подключения зависит от технических особенностей компании и интеграций. Настройка виртуальной платформы осуществляется удаленно. Для связи достаточно иметь обычный телефонный аппарат, IP-телефон или софтфон.

«Гибридная АТС — это функциональное решение связи, которое также обеспечивает высокую степень безопасности хранения данных и конфиденциальность телефонных разговоров с клиентами. В данном случае информация храниться в контуре компании и на серверах провайдера «Телфин». При этом в работе можно использовать как частные, так и публичные «облака», — сказал Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

При подключении гибридной АТС у компании есть возможность продолжать использовать существующие локальные АТС и обогащать их возможности за счет внедрения облачных коммуникационных сервисов. Также решения легко интегрируются с корпоративными информационными системами такими, как CRM, ServiseDesk, ERP, BPM, CMS, а также с мобильной связью и мессенджерами. Чтобы объединить их, можно использовать готовые интеграции, облачные SIP-коннекторы или REST API.

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«Телфин» — российский поставщик современных комплексных коммуникационных решений. Среди сервисов «Телфин» — виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Cофтфон», выгодные тарифы на интернет-телефонию, интеграция с CRM и мессенджерами. Компания предоставляет номера 75 городов России и 65 стран мира. Собственные резервные каналы гарантируют высочайшую отказоустойчивость сервисов и качественную связь «Телфин» для десятков тысяч абонентов. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии за 2023 год и топ-3 разработчиков Telecom API 2024 в России.

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