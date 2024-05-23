«Тантор Лабс» и «Аквариус» будут вместе развивать импортонезависимые машины данных Tantor XData

Соглашение компаний представляет собой значимый шаг на пути к улучшению инновационного потенциала и конкурентоспособности национального ИТ-рынка. Он открывает новые возможности для обеих компаний и позволяет им укрепить свои позиции на рынке. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

Компания «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра»), российский разработчик СУБД Tantor и платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, и группа компаний Аквариус», ведущий российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений, заключили соглашение о стратегическом партнерстве.

Документ был подписан генеральным директором «Тантор Лабс» Вадимом Яценко и президентом ГК «Аквариус» Владимиром Степановым.

Партнерство позволит обеспечить более тесное сотрудничество и взаимодействие компаний-разработчиков по развитию и маркетинговому продвижению российских программно-аппаратных комплексов – машин баз данных Tantor XData и других ИТ-продуктов и технологических наработок.

Подписанное соглашение также предполагает дальнейшую реализацию совместных проектов. Сотрудничество сторон в подготовке ИТ-кадров для ускоренного внедрения Tantor XData в государственных организациях, корпорациях и предприятиях крупного бизнеса позволит ускорить процесс масштабирования и оптимизации использования новых технологий в различных секторах экономики.

Создание совместных программ обучения, реализация образовательных, методических и исследовательских проектов, обмен опытом по вопросам их применения и внедрения в практическую деятельность станет ключевым моментом в достижении целей сотрудничества компаний и позволит обеспечить стабильный темп развития инновационного кластера в области информационных технологий.

«Общенациональный переход на цифровизацию экономики определил формирование рынка больших данных в России, которым необходимо обеспечить надежную защиту по наивысшему классу. Это достигается только российскими решениями с высокой долей локализации, только так нивелируются потенциальные риски передачи данных третьим странам. Совместно с нашим стратегическим партнером Tantor Labs мы планируем работу в направлении СУБД для хранения, обработки и администрирования баз данных», – сказал Владимир Степанов, президент ГК «Аквариус».

«Спрос на машины данных для максимального контроля и производительности очень и очень высок. Совместно разработанный ПАК Tantor Xdata позволяет создавать надежные и высокопроизводительные решения для крупных предприятий, что называется, «из коробки», сокращая цикл внедрения и затраты на реализацию таких проектов, – сказал Вадим Яценко, генеральный директор «Тантор Лабс». — Мы уверены, что подписанное соглашение с ГК «Аквариус» будет только началом долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, от которого выиграют все стороны. Сегодняшний день говорит о готовности к совместному развитию новых продуктов, направленных на формирования технологического суверенитета как отдельной организации, так и страны в целом».

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«Тантор Лабс» — российский разработчик СУБД Tantor и платформы управления, и мониторинга СУБД PostgreSQL. Команда имеет обширную экспертизу и большой опыт работы на глобальном рынке услуг в сфере PostgreSQL, управления разработкой и инфраструктурой, сертификации бизнес-процессов и безопасности по стандартам ISO, а также практического использования методологий ITIL и ITSM. Учредители и сотрудники компании — активные участники международного сообщества PostgreSQL. При создании своего софта «Тантор Лабс» придерживается лучших практик безопасной разработки (Secure SDLC), внедряет и постоянно совершенствует методики на основе модели зрелости OWASP Software Assurance Maturity Model, что в том числе является гарантией безопасности решений вендора для инфраструктур заказчиков. В конце 2022 г. компания присоединилась к «Группе Астра» с целью соответствия высоким стандартам продуктов и услуг, а также ускорения темпов и объемов поставки продуктов широкому спектру заказчиков.

ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «РуБэкап», «РуПост», «Тантор Лабс», «РеСолют», ISPsystem, «Номари СиАйЭс» и «Русоникс». Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», облако Rusonyx, ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Группа компаний «Аквариус» – российский разработчик и производитель компьютерной техники и ИТ-решений. В 2024 г. отмечает 35 лет со дня основания. Системообразующее предприятие радиоэлектронной промышленности. Имеет два современных производственных комплекса в городах Шуя (Ивановская область) и Тверь, мощность которых до конца 2025 года составит 2,5 млн устройств в направлениях: клиентские устройства, серверы и системы хранения данных. Также предлагает эффективные решения в области виртуализации данных, корпоративной мобильности и информационной безопасности.