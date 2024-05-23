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Scalefusion локализовала свои UEM-решения для российского рынка

Компания Scalefusion, поставщик ПО для управления корпоративными устройствами, объявила о полной локализации своих решений для российского рынка. Это ответ на растущий спрос на передовые и комплексные инструменты управления устройствами среди российских заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Scalefusion.

Решения Scalefusion помогают клиентам из различных отраслей по всему миру управлять корпоративными устройствами и обеспечивать их безопасность. Панель управления Scalefusion позволяет защищать и настраивать принадлежащие заказчикам и их сотрудникам устройства, развертывать политики безопасности, устанавливать и обновлять приложения, публиковать контент, отслеживать геопозицию устройств, удаленно управлять ими, чтобы устранять неполадки, и многое другое. Панель также дает доступ к дополнительным возможностям, например, пакету программ OneId для управления идентификацией и аутентификацией пользователей и инструменту AirThink AI для написания кода. Все это теперь доступно на русском языке.

Scalefusion также предлагает бесплатную техподдержку в чате при помощи решения для перевода текста на основе ИИ. Клиенты могут общаться с оператором и получать ответы в реальном времени на русском языке.

«Мы видим постоянно растущий спрос на UEM-решения на российском рынке. Причем в компаниях различных по масштабу, моделям управления устройствами и отраслям: это и розничная торговля, и логистика, и промышленность. По прогнозам экспертов, к 2025 году уровень проникновения корпоративных систем управления мобильностью в России достигнет 90%. На российском рынке существует традиционный уклон в сторону модели BYOD, но мы также видим, что растет число клиентов, которые планируют расширять и парк собственных устройств. Наша цель — сделать инструменты UEM максимально удобными для российских клиентов. Именно поэтому мы инвестируем в локализацию и предлагаем поддержку русского языка по умолчанию», — сказал Свапнил Шете, вице-президент по маркетингу Scalefusion.

Scalefusion предоставляет комплексные инструменты для управления устройствами. Ориентируясь на запросы на российском рынке, компания предлагает многофункциональное UEM-решение, которое подходит как для модели BYOD (Bring Your Own Device), так и COD (Corporate Owned Device). Scalefusion поддерживает множество операционных систем и является рекомендованным EMM-решением для Android Enterprise.

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Scalefusion создает решения по управлению устройствами как для малых и средних предприятий, так и для международных корпораций из различных сфер, включая розничную торговлю, логистику и промышленность. Компания предлагает UEM-инструменты, выходящие за рамки традиционных MDM-систем, благодаря специальным решениям, таким как OneIdP и AirThink AI. Миссия Scalefusion — создавать продукты, которые упрощают процессы и снимают нагрузку с ИТ-команд. Технологиям Scalefusion уже доверяют более восьми тыс. компаний по всему миру и в России.

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