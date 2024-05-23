«Росэлектроника» показала российскую платформу для управления доменной инфраструктурой

Компания «Национальные Технологии» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») представила платформу «Мета-каталог» для централизованного управления доменной инфраструктурой. Решение включает в себя различные службы каталогов и позволяет управлять пользователями и конфигурациями. Новый программный комплекс позволит заместить программное обеспечение иностранного производства и обеспечить стабильную работу корпоративной среды крупных компаний, а также безопасное взаимодействие смешанных ИТ-инфраструктур. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Представлена модель интерфейса «Мета-каталога», с помощью которой демонстрируются подходы к управлению ресурсами и сервисами разрозненных служб каталогов компании. Новый программный продукт позволит осуществлять параллельное подключение к различным доменам, управлять их объектами и сервисами, в том числе — смешанных ИТ-инфраструктур размерами в сотни тысяч пользователей.

«Сегодня в большинстве крупных предприятий десятки и сотни тысяч объектов – пользователей, компьютеров, сетевых устройств – управляются с помощью решения зарубежного вендора. Это программное обеспечение, по сути, является «позвоночником», к которому крепятся все привычные нам сервисы – электронная почта, мессенджеры, видеоконференцсвязь, сетевые диски, корпоративные информационные системы. В процессе импортозамещения производители российских операционных систем, приходящих на смену зарубежным решениям, продвигают свои технические подходы к управлению доменной инфраструктурой. Таким образом, в ИТ-инфраструктуре любой крупной компании почти неизбежно начинают работать как минимум три платформы – Astra Linux с FreeIPA, ALT Linux с SambaDC и наследуемое иностранное ПО. Но при этом отсутствуют организационные и технические возможности их объединения в единую службу каталогов. Предлагаемое нами решение обеспечит «бесшовный» переход ИТ-инфраструктуры предприятия c решений иностранных производителей на отечественные платформы», — сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса компании «Национальные Технологии» Павел Осипов.

Кроме того, за счет единого интерфейса использование нового «Мета-каталога» сокращает требования к штату высококвалифицированных администраторов под каждый тип домена. Централизованные службы, такие как безопасность, кадры и другие, имеют единую точку доступа ко всем необходимым функциям для всех подразделений компании.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.

ООО «Национальные Технологии» создано концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех» при участии «КНС Групп» («ИКС Холдинг») в 2017 г. В настоящее время общество является совместным предприятием Концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» и «Центра Хранения Данных» ПАО «Ростелеком» и осуществляет проектирование, разработку, поставку, интеграцию и сопровождение ИТ-решений. Компания реализует проекты в области информатизации и цифровой трансформации госорганов и госкорпораций, комплексных систем безопасности и интеллектуального видеонаблюдения на базе технологий искусственного интеллекта и биометрической идентификации, проекты по созданию объектов спортивной инфраструктуры с цифровыми сервисами и сети фиджитал-центров на территории всех субъектов России.