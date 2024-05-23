Подтверждена полная совместимость облачной платформы SpaceVM с серверными платформами Depo Computers

Компании «Даком М» и Depo Computers успешно завершили испытания совместимости облачной платформы SpaceVM (версия 6.4.1) с линейкой серверного оборудования Depo Storm. В результате совместного тестирования российских серверных платформ Depo c облачной платформой SpaceVM была подтверждена полная совместимость и работоспособность, решение выполняет всю заложенную функциональность и обеспечивает требуемую надежность и производительность.

Подтверждение совместимости и корректности работы российской облачной платформы SpaceVM и линейки российских серверов Depo Storm, в которую входят модели Depo Storm 3470A1R, Depo Storm 3470A2R, Depo Storm 3470Z1R и Depo Storm 3470Z2R, открывает новые возможности построения ИТ-инфраструктуры и создания частного облака в корпоративной среде.

Полностью российское решение на базе серверов Depo Storm и ПО виртуализации SpaceVM представляет собой комплексную платформу, обеспечивающую непрерывность бизнес-процессов, эффективное использование доступных ресурсов компаний и сокращение затрат на ИТ-инфраструктуру.

«Сотрудничество с компанией Depo Computers позволило нам расширить ассортимент совместимого оборудования и предложить нашим клиентам еще больше возможностей для развития своего бизнеса. Благодаря этому партнерству пользователи платформы SpaceVM могут быть уверены в увеличении производительности и вариативности своих облачных решений», — сказал Максим Ерофеев, коммерческий директор «Даком М».

Универсальные высокопроизводительные двухпроцессорные серверы Depo Storm выполняют такие задачи как хранение и обработку корпоративных данных, виртуализацию и размещение бизнес-приложений и сервисов. Благодаря гибким возможностям конфигурирования и поддержке большого объёма оперативной памяти серверы могут быть адаптированы под любые задачи клиента. Серверные платформы Depo Storm производятся на базе российских материнских плат Depo и имеют заключения Минпромторга о подтверждении производства на территории Российской Федерации.

Облачная платформа SpaceVM — инструмент серверной виртуализации для эффективного управления ИТ-инфраструктурой. Представляет собой комплексную платформу для развертывания полноценного частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и оркестрации работы облачных сервисов. SpaceVM работает на базе оптимизированных серверов и позволяет не только перенести в облако веб-сайты, порталы, бизнес-приложения и рабочие станции сотрудников, но и обеспечивает работу телекоммуникационных сервисов, виртуальных маршрутизаторов, межсетевых экранов, почтовых и прокси-серверов. Облачная платформа SpaceVM — полнофункциональный российский аналог систем серверной виртуализации иностранного производства.

Совместимость облачной платформы SpaceVM и серверного оборудования Depo в полной мере может использоваться для создания инфраструктуры, обеспечивающей надлежащий режим защиты данных и реализацию стратегии цифрового суверенитета компании.

ПО «Облачная платформа SpaceVM» включено в ЕРРП от 29 декабря 2022 г., №16085. Серверы Depo Storm 3470A1R, Depo Storm 3470Z1R, Depo Storm 3470A2R и Depo Storm 3470Z2R включены в Реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ (ПП РФ №719 от 17 июля 2015 г., Заключение №1669/11 от 15 января 2024 г.).