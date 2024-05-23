МТС подключила санаторий «Бузули» к сети 4G

ПАО «МТС» подключила к сети 4G популярный санаторий в Свободненском округе. Жители села Бузули и посетители одной из старейших здравниц Приамурья получили доступ к скоростному мобильному интернету и сервисам экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Санаторий «Бузули» хорошо известен амурчанам и жителям Якутии, Еврейской автономии. Здравница принимает посетителей с 1939 г. и считается одной из лучших в Приамурье. В Бузули приезжают поправить здоровье и насладиться лечебным воздухом в сосновом бору. Скоростной мобильный интернет МТС позволит разнообразить отдых просмотром фильмов в онлайн-кинотеатре, общением в соцсетях или онлайн-играми на смартфоне.

Подключить скоростной мобильный интернет МТС также могут жители населенных пунктов от 100 до 500 человек - Новостепановки, Серебрянки, Рогачевки, села Голубое Свободненского округа, Амуро-Балтийск Зейского оруга и Албазинка Завитинского округа. Доступ к цифровой инфраструктуре МТС позволит сельчанам заниматься реализацией сельхозпродукции на онлайн-площадках, искать поставщиков и выстраивать новые логистические маршруты.

«МТС работает над ликвидацией «белых пятен» на цифровой карте области. Мы подключаем к своей сети удаленные и малые населенные пункты, устраняя цифровое неравенство и повышая качество жизни на селе. Для сельчан, это возможность общаться в социальных сетях, совершать видеозвонки, пользоваться онлайн-банкингом и сервисами госуслуг, наравне с жителями крупных городов. На сегодняшний день связь МТС в Амурской области есть почти в 600 населенных пунктах, где проживает 98% населения», - сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее МТС обеспечила 4G-интернетом поселок Олекма в Тындинском округе, подключила пять сел в Серышевском округе, а также прокачала сеть LTE в Завитинске и пригородном селе Преображеновка.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.