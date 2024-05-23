«Московская Пивоваренная Компания» перешла на кадровый ЭДО с помощью HRlink

«Московская Пивоваренная Компания» (МПК) перешла на электронный документооборот с помощью сервиса HRlink. Отказ от бумаги в HR позволил значительно сократить время оформления приказов и заявлений, снизить затраты на бумагу и курьерскую доставку, а также в целом оптимизировать кадровые процессы в компании. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

МПК, расположенная в городе Мытищи Московской области, имеет распределенную структуру дистрибуции по регионам России. В штат компании входят более 1300 сотрудников, которые занимаются не только производством, но и реализацией ассортимента по всей стране.

Большой по объему документооборот в компании поставил вопрос о переводе HR-процессов в электронный формат.

Возможность перехода на кадровый ЭДО начали обсуждать еще в 2021 г., когда Министерство труда России запустило эксперимент для удаленного оформления кадровой документации. Кроме того, внедрение ЭДО позволяет оптимизировать процесс подготовки документов для стандартных проверок аудиторов, при этом сократив финансовые затраты.

Для выбора подходящего провайдера была составлена таблица с инструментами, которые должны функционировать на платформе. Среди них были возможности интеграции решения с «1С», оформления и отправки заявлений, а также наличие функции автоматической рассылки расчетных листков. Кроме того, подрядчик должен иметь доступную техническую поддержку, а также обеспечивать безопасность сервиса и его работу в правовом поле.

Наиболее полно требованиям компании отвечало решение HRlink, которое также получило положительные отзывы от партнера МПК – компании HeadHunter. В итоге сервис был выбран в качестве провайдера для перехода на кадровый ЭДО.

Первая фокус-группа из 200 человек подключилась к платформе за неделю. Остальной коллектив было необходимо перевести на электронный формат взаимодействия в КДП за полтора месяца. Для этого специалисты кадрового отдела проводили регулярные встречи с сотрудниками на производстве, объясняя каждой из смен алгоритмы работы платформы и плюсы ее использования. Для тех, кто сомневался в сохранности персональных данных, была организована встреча с руководителем направления по информационной безопасности HRlink, который смог ответить на все появившиеся у сотрудников вопросы.

«Весь процесс подключения к HRlink компании из 1300 человек занял меньше трех месяцев, что в два раза меньше, чем обычно дается на переход на кадровый ЭДО для компаний нашего масштаба. Сейчас нам уже сложно представить работу без этой платформы – при загрузке в систему 1200 документов к утру их просмотрели и подписали более 700 человек! Такого результата с бумажным документооборотом мы могли добиться только остановив рабочий процесс, а в обычном режиме это заняло бы до двух с половиной месяцев. Большая часть коммуникации с сотрудниками перешла в онлайн и стала более качественной и быстрой. Теперь у нас появилось время и ресурсы на более сложные HR-процессы», – сказала HR-директор МПК Анна Попова.

«Внедрение кадрового ЭДО ощутимо экономит время как сотрудников, так и руководства. С помощью сервиса HRlink можно полностью отследить цепочку подписания документа всеми ответственными лицами. А за счет интеграции искусственного интеллекта платформа сама напомнит сотруднику в удобное время завершить оформление документа», – отметил партнер и директор по развитию HRlink Дмитрий Махлин.

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HRlink позволяет полностью перейти на цифровой документооборот с сотрудниками, формировать, подписывать и хранить электронные кадровые документы. Сервис автоматизирует рутинные операции кадрового делопроизводства и управления трудовыми отношениями, обеспечивает экономию на доставке и хранении документов, защиту от рисков потери документов.