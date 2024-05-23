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Министерство цифрового развития Республики Калмыкия и «Ред Софт» заключили соглашение о сотрудничестве

Республика Калмыкия станет ещё одним регионом, внедряющим решения «Ред Софт» в рамках реализации программы по импортозамещению и популяризации отечественных ИТ-разработок в регионе.

Алексей Этеев, министр цифрового развития Республики Калмыкия, и Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт», подписали соглашение о сотрудничестве. «Ред Софт» будет способствовать развитию ИТ-отрасли региона, реализовывать образовательные инициативы и поддерживать политику импортозамещения в республике. Сотрудничество предполагает не только внедрение разработок «Ред Софт», но и обучение с целью увеличения количества квалифицированных специалистов, готовых работать на российском ПО.

«Сегодня отечественная ИТ-отрасль предлагает богатый набор решений для формирования суверенитета нашей страны. Важно не только оперативно внедрять импортонезависимые разработки, но и рассказывать гражданам о их пользе и преимуществах. Мы рады развивать сотрудничество с «Ред Софт», — сказал Алексей Этеев, министр цифрового развития Республики Калмыкия.

«Благодарим за оказанное доверие! Специалисты «Ред Софт» всегда готовы подключиться к столь важным и нужным проектам для нашей страны. У нас есть весь необходимый опыт, ресурсы, технологии и мотивация, чтобы популяризировать отечественную ИТ-отрасль и способствовать укреплению технологического суверенитета страны», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

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