«МегаФон» расширил зону покрытия сети в «Изумрудном» парке

Жителям и гостям Барнаула стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом на всей территории парка «Изумрудный». Оператор модернизовал телеком-инфраструктуру в Октябрьском районе города, расширив зону покрытия 4G на 20%, благодаря чему мобильный сигнал стал устойчивее и повысилось качество соединения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Парк «Изумрудный» – самое большое место для прогулок и детских развлечений жителей Барнаула, его территория охватывает площадь около 18 тыс. м2, более 80% которой занимает зеленая зона с ценными породами деревьев. В парке помимо прогулочных дорожек и зеленых насаждений есть искусственный водоем с рыбами, беседки для отдыха, детский авто городок с аттракционами, а также площадка для выступлений и концертов.

Запуск дополнительного низкочастотного диапазона 4G на сети позволил обеспечить максимальную площадь покрытия и стабильную передачу сигнала на всей территории парка. Теперь барнаульцы и гости города смогут свободно обмениваться информацией, пользоваться интернетом и социальными сетями во время прогулок из любой точки парка и близлежащих к нему улиц в Октябрьском районе. Смотреть новости, скачивать фильмы и видеоролики стало комфортнее за счет повышения качества покрытия сети.

«Мы ежегодно модернизируем сеть в различных локациях и населенных пунктах Алтайского края. После проведенных работ в ПКиО «Изумрудный» краевой столицы заметно улучшилось качество связи: в удаленных локациях парка и внутри помещений передача информации стала происходить значительно быстрее, ведь покрытие мобильного интернета увеличилось почти на четверть», — отметил директор «МегаФона» в Алтайском крае Мария Занько.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.