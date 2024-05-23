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«Ланит Омни» и Mango Office стали технологическими партнерами

Компании «Ланит Омни», разработчик low-code-платформы для автоматизации бизнес-процессов BPMSoft, и Mango Office, представитель рынка онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций, объявили о старте технологического партнерства.

На сегодняшний день Mango Office обслуживает более 60 тыс. организаций в 137 городах России. Компания специализируется на предоставлении ИТ-решений для коммуникаций бизнеса с клиентами, включая омниканальные контакт-центры, голосовые и чат-боты, а также инструменты маркетинговой аналитики и удаленной работы.

Интеграция с Mango Office объединит полный спектр коммуникационных услуг в интерфейсе BPMSoft. Пользователи получат единое окно для работы с облачной телефонией и клиентской базой, цифровые инструменты для анализа рекламных и маркетинговых бюджетов, внедрение ИИ-технологий в звонки и переписку с клиентами, поиск инсайтов через анализ голосовых звонков и гибкую кастомизацию под запросы пользователей.

Партнеры также объявили о запуске цикла обучающих проектов в течение 2024 г. (вебинаров, деловых конференций и бизнес-завтраков) с целью помочь компаниям-пользователям оптимизировать свои бизнес-процессы и выйти на новый уровень эффективности.

Александр Шикинов, директор по продажам Mango Office, сказал: «Ещё три года назад в России почти не было массовых локальных Enterprise-систем. Это касается как инструментов для автоматизации операционных процессов, так и для коммуникаций. Именно поэтому продукт BPMSoft так важен для развития всего рынка. По моей личной оценке, это единственное решение с широкими возможностями для настройки процессов крупных клиентов. В 2024 г. корпорациям важна бесперебойность, надежность, оперативная техподдержка IT-продукта. Связка BPMSoft и Mango Office полностью закрывает все эти запросы».

Владимир Чанышев, директор департамента партнерских продаж «Ланит Омни», отметил: «Технологические партнеры играют ключевую роль в развитии платформы BPMSoft и повышении ее функциональности. Мы рады, что компания Mango Office, ведущий разработчик онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций, присоединилась к экосистеме нашей low-code BPM-системы. Это сотрудничество позволит вывести бизнес-процессы наших пользователей и их взаимодействие с клиентами на качественно новый уровень».

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