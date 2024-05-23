К 2030 г. объем рынка СУБД и инструментов обработки данных вырастет в 3,5 раза

Центр стратегических коммуникаций (ЦСР) прогнозирует рост объемов рынка систем управления базами данных (СУБД) и инструментов обработки данных к 2030 г. почти в 3,5 раза до более чем 234 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители ЦСР.

«Прогнозируемый темп роста российского рынка СУБД значительно превышает показатели ИТ-рынка в целом. Среднегодовой темп роста рынка СУБД в 2022–2030 гг. – около 20%, по сравнению с 12,5% для всего ИТ-рынка за аналогичный период. К 2030 г. на продажу ПО будет приходиться около 188 млрд рублей, а на услуги — 46 млрд руб.», - отметила заместитель генерального директора ЦСР Екатерина Кваша.

На российском рынке СУБД и инструментов обработки данных исследователи отмечают растущие доли российских компаний Postgres Professional, группы «Аренадата», «Ростелекома», DIS Group, VK Tech и «Яндекс.Облака».

Необходимость обработки непрерывно растущих объемов информации определяет рост популярности соответствующего программного обеспечения и стимулирует быстрое развитие рынка СУБД и инструментов обработки данных.

По мнению экспертов ЦСР, росту рыночной доли российских продуктов будут способствовать: усиливающиеся требования заказчиков и регуляторов к кибербезопасности продуктов, устойчивый спрос на импортозамещение западного программного обеспечения, а также быстрый рост профессионализма команд и зрелости продуктов за счет усиления бывшими сотрудниками западных компаний и накопления опыта реализации больших проектов и конечно же различные виды государственной поддержки.

Сегодня в части продаж систем управления базами данных крупнейшая доля приходится на СУБД общего назначения (48%), за которыми следуют аналитические СУБД (32%), а самые незначительные доли — на графовые, документные и мультимодельные базы данных.

«С учетом указанных факторов прогнозируется, что сегмент западного ПО, постоянно сокращаясь в объеме, будет присутствовать на российском рынке в незначительной доле до 2025 г. за счет различных схем поддержки, сохранения инсталляционной базы, в том числе, основанной на договоренностях со штаб-квартирами международных корпораций, но уже к 2030 г. на долю зарубежных продуктов будет приходиться около 1% всего рынка», – сказала Екатерина Кваша.

Российские разработчики СУБД в среднесрочной перспективе могут рассматривать возможности выхода на международный рынок и запуска продаж своей продукции на рынках дружественных государств. Наиболее перспективными регионами для российских вендоров СУБД и инструментов работы с данными на горизонте до 2030 г. являются рынки стран СНГ, Монголии, Ближнего Востока, Северной Африки, Турции. Совокупный объем рынка СУБД и инструментов обработки данных в указанных регионах оценивается в $0,98 млрд в 2024 г. с потенциалом роста в среднем на 15,6% в год до 2030 г.

По оценке экспертов, объем создаваемых данных в мире за 2023 г. оценивается в 120 зеттабайт, ежедневно создается около 330 млн терабайт данных. При этом уже к 2025 г. прогнозируется его увеличение в 1,5 раза, до 181 зеттабайта. Еще одна важная особенность — это то, что за последние восемь лет в мире было создано более 90% объема данных, сгенерированных за период 2010–2023 гг.