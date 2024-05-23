GST оказывает услуги ИБ-аутсорсинга с помощью систем «СерчИнформ»

Группа Компаний «Джи-Эс-Ти» (GST) одной из первых начала сотрудничество с «СерчИнформ» в рамках франшизы аутсорсинга информационной безопасности: в прошлом году компании подписали договор о партнерстве. Сейчас GST оказывает сервис по защите от внутренних рисков ИБ на базе решений вендора. Основные заказчики – организации из сфер строительства и проектирования, медицины, автомобильной промышленности, нефтехимической отрасли и легкой промышленности. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

GST – ИТ-интегратор, который на рынке уже более 15 лет. Компания работает в сфере информационной безопасности, предоставляет средства защиты, услуги аудита и аутсорсинга. Компания GST решила развивать направление услуг ИБ. Главным критерием для выбора партнера стал многолетний опыт «СерчИнформ», а также продукты, давно зарекомендовавшие себя на рынке информационной безопасности.

«СерчИнформ» обучил пять сотрудников компании GST из отдела продаж и информационной безопасности. После чего специалисты успешно сдали экзамен и получили сертификат, позволяющий оказывать услуги ИБ-аутсорсинга под брендом «СерчИнформ». Сейчас у GST есть действующие клиенты, часть из них проходит бесплатный тестовый период.

«Направление ИБ-аутсорсинга достаточно перспективное. Про DLP-системы бизнес в целом наслышан, но не все умеют работать со средствами защиты. Мы готовы помочь в этом: взять на себя все сложные моменты по настройке систем и поиску инцидентов, при необходимости, показать, как работает ПО. Так, с одним из заказчиков идет активная совместная работа по внутренней защите предприятия с параллельным обучением сотрудников клиента работе с решением "СерчИнформ КИБ". В долгосрочной перспективе компания планирует покупку ПО. С этим клиентом нам удалось подписать контракт на один год после месяца тестирования – считаю это большим достижением и высоким показателем доверия к компании GST и продуктам "СерчИнформ", – сказала Анастасия Ершова, аналитик информационной безопасности GST. – Большой плюс ИБ-аутсорсинга в том, что он подходит заказчикам из всех отраслей экономики. На данный момент нами запущено больше 10 пилотов, сотрудничаем по контракту с тремя организациями из сферы строительства и медицины. Рассчитываем к осени заключить еще 5-8 контрактов».

В одной из строительных компаний в тестовый период ИБ-аутсорсинга GST удалось выявить группу инженеров-проектировщиков, которые 60% рабочего времени занимались подработками, выполняли сторонние заказы.

«По нашим данным, полученным при анализе инцидентов, происходящих у заказчиков услуги ИБ-аутсорсинга в 2023 г., сторонняя занятость нередкое явление – это отмечает 55% организаций. Если в больших компаниях безделье может остаться незамеченным, так как принесет несущественные финансовые издержки, то малому и среднему бизнесу, у которого меньше запас прочности, такое отношение к работе может не только сильно ударить по карману, но и в последствии привести к закрытию бизнеса. Если сотрудник тратит на нерабочие вопросы всего по три часа в день, за месяц набегает приличная сумма. Так, работодатель в регионе «дарит» главному бухгалтеру 30,345 тыс. руб. в месяц, а московский – 46,765 тыс. руб. Ситуация усугубляется тем, что небольшие компании – наименее защищенная категория бизнеса – им зачастую не хватает средств, специалистов и компетенций для создания отдела ИБ своими силами. Кроме того, с каждым годом усиливается дефицит квалифицированных ИБ-кадров, в то время как рисков и задач, связанных с защитой информации, становится больше. ИБ-аутсорсинг для таких компаний – это оптимальное решение для защиты бизнеса от внутренних угроз», – сказала руководитель направления франшизы ИБ-аутсорсинга «СерчИнформ» Елена Гавриленко. – Услуга ИБ-аутсорсинга у нас появилась в 2019 г. В одиночку помогать компаниям с защитой бизнеса сложнее, поэтому, в июне 2023 г. мы запустили франшизу. Сейчас к нам присоединилось более 90 партнеров. GST – одна из таких компаний с хорошей командой, которая помогает закрыть вопросы безопасности организациям Поволжья».

Аутсорсинг внутренней информационной безопасности позволяет спрогнозировать в компании ИБ-угрозы, предотвратить утечки информации, предупредить мошеннические риски, без трудозатрат со стороны заказчика. Услуга становится все более актуальной в России из-за роста угроз информационной безопасности и необходимости защитить конфиденциальные данные компаний и государственных учреждений.

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GST — компания работает на рынке информационной безопасности с 2015 г. Реализовала более 300 ИТ-проектов разных уровней сложности. Использует существующие решения и собственные разработки. Миссия – реализовывать комплексные проекты «под ключ», помогая заказчику оптимизировать затраты на бизнес-процессы и инфраструктуру. GST — это компетентность, честность, пунктуальность, оптимальные решения и качественная техническая поддержка.

«СерчИнформ» – российский разработчик средств информационной безопасности. Входит в НП «Руссофт», член АПКИТ. Клиенты компании – более четырех тыс. организаций по всей России и в 20+ странах мира.