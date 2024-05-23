GigaChat поможет трансформировать бизнес-процессы СИБУРа

СИБУР, Сбербанк и ЦРТ заключили соглашение о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта, направленное на совместное развитие и реализацию практических кейсов применения большой языковой модели Сбербанка GigaChat. Документ подписали старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, член правления – исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов и генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

СИБУР — интегрированная нефтегазохимическая компания, внедряет ИИ-технологии Сбербанка, создав следующие решения:

– ИИ-ассистент инженера-диагноста. С ним инженер может вести диалог о причине неисправности оборудования. Сотрудник в текстовом виде описывает аномалии в работе оборудования, а обученный ИИ-помощник дает релевантный ответ или формулирует гипотезы о причинах нехарактерного поведения агрегатов, а также возможные варианты устранения неисправности.

– ИИ-советчик для оптимизации закупки материально-технических ресурсов. Искусственный интеллект позволяет перейти от статичных записей номенклатурных позиций к параметрическим карточкам, благодаря чему система будет подбирать допустимые аналоги, имеющие преимущества по цене, качеству и доступности.

– ИИ-помощник в R&D-направлении для моделирования полимеров и создания материалов с новыми свойствами. Цель — прогнозировать процесс полимеризации и свойства полимеров, моделировать рецептуры, добавки, влияние на физико-механические свойства материала и готовых изделий. При этом количество лабораторных экспериментов будет снижаться в пользу цифровых.

– ИИ-ассистент финансиста. Агрегируя данные компании, он может отвечать на вопросы о динамике ключевых факторов, которые влияют на маржинальный доход. ИИ-помощник помогает принимать решения на основе данных, повышает точность прогнозирования и увеличивает прибыль за счет оптимизации процессов.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Большие языковые модели — технология с огромным потенциалом, но для того, чтобы получить реальные эффекты в промышленности, необходимо глубоко понимать специфику крупного бизнеса, встраивать решения в производственные процессы, трансформируя их. Необходимо тесное взаимодействие бизнеса и разработчиков модели, чтобы решения были предсказуемыми, безопасными и в полной мере учитывали специфику производства. Уверен, что наше сотрудничество с CИБУРом и опыт группы ЦРТ, поможет найти новые точки роста и форматы использования генеративных моделей, что позволит автоматизировать свои бизнес-процессы и другим промышленным компаниям. Отмечу, что GigaChat — полностью российская разработка, что делает ее эффективным инструментом для решения задач повышения производительности в условиях импортозамещения в различных сферах промышленности и бизнеса».

Василий Номоконов, член правления – исполнительный директор, СИБУР: «Являясь одним из лидеров промышленной цифровизации, СИБУР постоянно внедряет самые современные технологии и тестирует новые гипотезы. Наше стратегическое партнерство со «Сбером» и ЦРТ в сфере применения генеративного искусственного интеллекта является очередным тому подтверждением – мы одни из первых в стране, кто активно внедряет большие языковые модели в ключевые процессы, и благодарим наших партнеров за открытость к совместным экспериментам. Мы разработали и протестировали несколько кейсов, в том числе ИИ-ассистенты инженеров-диагностов, финансистов, специалистов по закупкам оборудования и материалов. Эти решения позволят нам сделать следующий шаг на пути повышения производительности труда сотрудников за счет значительного ускорения принятия решений в разных процессах работы компании. Мы видим большие перспективы в использовании инструментов на основе генеративного искусственного интеллекта. При этом многие из решений, которые мы тестируем, подходят не только для нефтехимии, но носят межотраслевой характер, поэтому в случае успеха нашего эксперимента мы готовы делиться своим опытом с другими компаниями, которые могут получить аналогичные эффекты».

Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ: «Команда ЦРТ применила многолетнюю экспертизу работы с крупным бизнесом, объединила собственные новейшие научные разработки, NLU-подходы и алгоритмы обработки естественного языка с возможностями нейросетевой модели GigaChat, а также получила быстрый и эффективный доступ к уникальным знаниям команды поддержки внедрения GigaChat со стороны «Сбера» и нашей компании-партнера SberDevices, чтобы компания СИБУР могла использовать современные технологии для роста бизнеса. Мы продолжаем активную работу над данным проектом и готовы развивать новые, чтобы различные промышленные компании страны могли масштабировать успешные проверенные кейсы с подтвержденной эффективностью, давая импульс развития новым индустриям».

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