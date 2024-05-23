«1С-Рарус» объединил в единую систему учет восемь юридических лиц ГК «Сладкая жизнь»

В результате внедрения «1С:Управление холдингом 8» на 80% сократилось время на подготовку консолидированных управленческих отчетов по всем юридическим лицам группы компаний «Сладкая жизнь». Реализовано автоматическое формирование отчетности для банков и кредитных организаций. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

В 2022 г. собственник бизнеса принимает решение об унификации системы сбора и обработки информации по 8 юридическим лицам. Создается группа, в которую входят основные операционные компании «Спар Миддл Волга», «Девелоперская компания», «Продукт-сервис», «Сладкая жизнь», «Сладкая жизнь плюс», «Свит Лайф Фудсервис», «Национальная фруктовая компания», «Чернышихинский мясокомбинат».

С одной стороны, данное решение позволило упростить управление бизнесом, дало возможность централизованно координировать деятельность юридических лиц, входящих в группу, сократить время и затраты на управление и принятие решений, а также придерживаться политики единых стандартов. С другой стороны, в рамках процесса объединения в ГК «Сладкая жизнь» были выявлены проблемы высокой трудоемкости процесса сбора и подготовки консолидированной отчетности, недостаточности текущих аналитик и невозможности автоматически формировать отчеты для банков и кредитных организаций. Для устранения данных проблем руководству требовалось решение по сбору, консолидации и анализу бухгалтерской отчетности по группе юридических лиц, в том числе для банков и кредитных организаций.

До объединения управленческая отчетность собиралась из пяти внешних баз данных и велась в электронных таблицах. Консолидированная отчетность, отчеты для банков и кредитных организаций формировались вручную.

Целью стартовавшего в группе компаний проекта стало создание автоматизированной системы по сбору, консолидации и анализу бухгалтерской отчетности по группе юридических лиц на базе «1С:Управление холдингом 8».

Заказчиком проекта стала ГК «Сладкая жизнь» — контролирующий учредитель в компаниях группы. Группа компаний управляет 222 собственными магазинами, обслуживает ежемесячно более 55 тыс. сторонних юридических лиц, имеет собственные мясное и рыбное производства. 27,8 тыс. сотрудников в 27 регионах. Оборот ГК «Сладкая жизнь» за 2023 г. составил 327 млрд руб.

Результаты внедрения «1С:Управление холдингом 8»

Создана единая автоматизированная система по сбору, консолидации и анализу бухгалтерской отчетности восьми самостоятельных юридических лиц. Учтены нюансы ведения учета каждого юридического лица.

Реализовано автоматическое формирование отчетности для банков и кредитных организаций.

Разработан с нуля механизм интеграции, который позволяет с минимальной задержкой выгружать в «1С:Управление холдингом 8» 70 тыс. документов из 5 внешних информационных баз.

Разработан новый функционал по сверке внутригрупповых документов и проверке корректности отражения данных. Это позволяет избежать ошибок, повысить достоверность сведений, а также сократить трудозатраты на 70%.

Доработан интерфейс системы и создан новый раздел «Консолидированная отчетность», где размещен доступ ко всем отчетам, настройкам и документам, которые необходимы при подготовке к сдаче регламентированной отчетности. Ранее сбор консолидированной бухгалтерской отчетности занимал до 10 дней, внесение полученных данных в систему — 9 часов, теперь сроки сократились в 10 раз.

Появилась возможность сравнивать данные консолидированных отчетов с отчетами аудиторов. Благодаря консолидации данных, по каждому расхождению можно перейти в расшифровку до конечного документа, скорректировать информацию и учесть это в будущих периодах.

На 80% сократилось время на подготовку консолидированных управленческих отчетов (план-фактный анализ бюджета доходов и расходов).

Людмила Чернышева, финансовый директор ООО «Группа компаний "Сладкая жизнь"»: «В итоге проекта мы получили систему, которая объединила учет по всем юридическим лицам группы компаний в единое информационное пространство. Внедрение «1С:Управление холдингом 8» позволило повысить удобство работы с данными, снизить трудозатраты на их сбор и консолидацию, избежать ошибок, которые ранее возникали при ручном сборе, а также повысить достоверность комбинированных отчетов. Новый раздел интерфейса «Консолидированная отчетность» помогает быстро найти нужную информацию и облегчает работу по подготовке и сдаче отчетности. Кроме того, система позволяет автоматически подготовить отчетность для банков и кредитных организаций. Благодаря автоматическому формированию план-фактного анализа и отчета по выручке руководство компании видит полную картину по каждой организации и группе компаний в целом, что позволяет своевременно принимать грамотные управленческие решения».

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«1С-Рарус» - совместное предприятие фирм «1С» и «Рарус», создано в 1994 г. Сегодня «1С-Рарус» - холдинг, филиалы которого работают в 18 городах России и за ее пределами.

За 30 лет работы на рынке клиентами «1С-Рарус» стали более 150 тыс. предприятий России и стран СНГ, а также подразделения крупнейших мировых компаний. Специалисты «1С-Рарус» разработали свыше 90 типовых решений для 17 отраслей бизнеса. В группе компаний «1С-Рарус» работает более 3000 сотрудников.