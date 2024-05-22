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Умные розетки и выключатели в дизайнерской коллекции «Стокгольм» от EKF

В мае 2024 г. ассортимент дизайнерской коллекции электроустановочных изделий «Стокгольм» от EKF пополнился новыми умными розетками и выключателями. Об этом CNews сообщили представители EKF.

Устройства «Стокгольм» позволяют управлять освещением, розетками или электроприборами в приложении EKF Connect HOME, доступном для Android и iOS, а также с помощью голосовых помощников. В приложении можно создавать персональные сценарии или устанавливать расписание включения, выключения и таймер. Это позволит управлять несколькими устройствами с помощью одной голосовой команды или нажатия кнопки. Устройства поддерживают протокол Zigbee. Для подключения к нему нужен хаб.

Внешне умные розетки «Стокгольм» можно отличить от обычных по функциональной кнопке с подсветкой, а выключатели – по светодиодному индикатору.

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Умные розетки и выключатели в дизайнерской коллекции «Стокгольм» от EKF

Новые изделия могут гармонично сочетаться в многоместных рамках с обычными устройствами, сохраняя целостное дизайнерское решение.

На данный момент представлено пять устройств: умная розетка «Стокгольм» 1-местная 16А, умный беспроводной выключатель «Стокгольм» 1-кл, умный беспроводной выключатель «Стокгольм» 2-кл, умный выключатель «Стокгольм» 1-кл, умный выключатель «Стокгольм» 2-кл.

Беспроводные варианты можно установить в любом удобном месте: такие выключатели работают от батареек и управляют другими умными устройствами (лампами и реле).

Умная розетка контролирует количество потребляемой энергии и передает данные в приложение.

«Стокгольм» – премиальная коллекция в скандинавском стиле, заслужившая признание дизайнеров. Решение дополнить линейку умными устройствами стало ответом на возросший интерес потребителей к созданию единой экосистемы в доме. Теперь это возможно без изменения стилистики интерьера.

***

ООО «Электрорешения» является производителем электротехнического оборудования и разработчиком специализированного ПО под товарным знаком EKF. Приоритетное направление работы компании – разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов. В актив EKF входят две производственные площадки во Владимирской области, семь логистических центров, а также собственное R&D и испытательная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. Общая численность сотрудников составляет более 1,9 тыс. человек. В EKF соблюдаются принципы устойчивого развития и ESG: компания активно реализует концепцию бережливого производства и сокращения углеродного следа, уделяет внимание здоровью и безопасности сотрудников, поддерживает проекты по борьбе с недобросовестной конкуренцией. Партнерская сеть компании насчитывает 250 авторизованных дистрибьюторов и 6 000 субдилеров в России и СНГ. Продукция EKF продается более чем в 20 странах мира, включая Казахстан, Грузию, Армению, Китай, ОАЭ.

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