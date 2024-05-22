«Швабе» демонстрирует на ЦИПР-2024 инновационные решения для оптимизации дорожного движения

Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» знакомит участников ИТ-конференции «Цифровая индустрия промышленной России» с технологиями для эффективной работы интеллектуальной транспортной системы Москвы и результатами цифровизации дорожного движения Твери. Об этом CNews сообщили представители «Швабе».

В интерактивном формате участникам события демонстрируется работа интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы, которую развивает столичный Центр организации дорожного движения. Она в режиме реального времени отображает актуальную ситуацию на дороге. В частности, контролирует работу светофоров, обрабатывает информацию с датчиков движения. Система подтвердила свою эффективность в снижении уровня аварийности.

Бесперебойность ИТС более пяти лет обеспечивает дочерняя компания холдинга – «Швабе-Москва». С 2022 г. компания поэтапно внедряет ИТС и в Твери.

«Сейчас на дорогах Твери продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы, которая предполагает эффективное управление автомобильными и пешеходными потоками. Завершение первого этапа проекта запланировано на конец 2024 г. Результатом его реализации станет интеграция 40 светофорных объектов или более трех тыс. светофоров в единую сеть управления, а также централизация аналитики с комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и датчиков транспорта, установленных в городе», – сказал заместитель генерального директора «Швабе» Лев Борисов.

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Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России – сегодня это ядро оптической промышленности страны. В контуре холдинга реализуется полный цикл создания – от разработки до производства – оптико-электронной аппаратуры для гражданской отрасли, а также для обеспечения государственной и общественной безопасности. Это – крупногабаритная оптика для космических исследований, медицинские приборы, светотехника, объективы, тепловизоры, микроскопы и другая продукция, которую можно встретить в каждом регионе нашей страны. Оптическое стекло, линзы, дифракционные решетки, лазеры и иные изделия «Швабе» установлены в различных технологических и исследовательских оптико-электронных приборах и системах. Номенклатура выпускаемой продукции – свыше шести тыс. наименований. Также в «Швабе» активно занимаются развитием научно-технического потенциала, выполняя большой спектр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Сегодня на производственных площадках холдинга трудятся более 19 тысяч сотрудников и это число регулярно растет. Развитию кадрового потенциала способствует система целевого обучения. Она реализуется на базе более 30 вузов и средних специальных учебных заведений страны.

Госкорпорация «Ростех» – машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.