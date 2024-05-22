«Ростех» представил на ЦИПР отечественную платформу виртуализации на замену импортным решениям

Российский разработчик защищенного программного обеспечения «РТ-Иридиум» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил программный комплекс «Иридиум», внесенный в реестр отечественного ПО. Платформа виртуализации «Иридиум» является единственным технологически независимым решением в России. Она может использоваться для создания высоконагруженной виртуальной инфраструктуры с возможностью управления миллионами виртуальных объектов в подконтрольной зоне. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Платформа виртуализации «Иридиум» создана без использования открытого кода. Это позволяет обойти любые санкционные риски использования заимствованных продуктов, нейтрализовать зависимость от иностранных программистов и реализовать техническую поддержку продукта силами российской команды разработчиков. Решение внесено в Единый реестр российского ПО.

Платформа имеет широкий спектр применения в сегменте B2G и B2B для геоинформационных систем до первого класса защищенности включительно и информационных систем персональных данных до первого уровня включительно. Кроме того, она может использоваться для автоматизированных систем управления технологическими процессами до первого класса защищенности включительно и в объектах критической информационной инфраструктуры до первой категории включительно.

В составе комплекса есть все необходимые инструменты холодной и бесшовной миграции как с российских, так и с западных систем виртуализации, в частности, VMware vSphere и Microsoft Hyper-V. Следовательно, для перехода на платформу виртуализации «Иридиум» не требуется переобучение персонала. Адаптация к новому продукту происходит в комфортной среде и не требует дополнительных затрат.

«Компания последовательно стремится к сокращению использования компонентов с открытым исходным кодом. В частности, в платформе был полностью переписан виртуальный сетевой коммутатор, который теперь является собственной разработкой «Иридиума». Производительность доступа к подсистеме хранения в ПК «Иридиум» в сравнении с VMware vSphere выше как минимум на 18%. А возможность построения аттестованного контура без дополнительных наложенных средств защиты информации кратно сокращает стоимость внедрения», – сказал главный конструктор «РТ-Иридиум» Игорь Коптелов.

Функционал решения реализован в системе автоматической координации, которая включает управление ресурсами, запуск и управление виртуальными машинами, живую миграцию как виртуальных машин, так и виртуальных дисков. Модуль управления удаленными рабочими столами позволяет надежно управлять их развертыванием и жизненным циклом в среде виртуализации, аутентификацией и в течение пользовательских сессий. Система позволяет делать резервное копирование виртуального диска, в том числе безостановочное.

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«РТ-Иридиум» – совместное предприятие организации «Ростеха» АО «РТ-Проектные технологии» и АО «Иридиум», который является российским разработчиком, интегратором и дистрибьютором масштабируемого, полностью защищенного аппаратного комплекса виртуальной среды. Работает в B2G и B2B сегментах. Все продукты зарегистрированы в Едином Реестре российских программ Минцифры России. Ключевые продукты компании: комплекс серверной виртуализации ПК «Иридиум», решение для организации защищенных пользовательских виртуальных рабочих сред, российская почтовая система DeepMail с криптозащитой ГОСТ в соответствии с рекомендациями ФСБ и ФСТЭК, операционная система ОС Иридиум общего назначения.

Госкорпорация «Ростех» – машиностроительная компания. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. Консолидированная выручка в 2023 г. превысила 2,9 трлн руб.