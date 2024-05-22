«Росатом» и НКК объединяют усилия для создания российской PLM-системы тяжелого класса на базе платформы САРУС

Госкорпорация «Росатом» и группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области развития российских суверенных PLM-технологий. Партнеры объединяют усилия для создания технологически независимой системы управления полным жизненным циклом изделий САРУС «тяжелого» класса. Работа будет проводиться в соответствии с приоритетными требованиями предприятий машиностроения и других высокотехнологичных отраслей к индустриальному ПО данного класса. Об этом CNews сообщили представители НКК.

Соглашение о стратегическом партнерстве подписали в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева и вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин.

Стороны намерены предложить российским индустриальным заказчикам лучшие практики цифровизации производственных процессов на базе платформы САРУС. Будут разрабатываться и внедряться единые стандарты управления жизненным циклом изделий в отраслях машиностроения, совершенствоваться методологическая поддержка внедрения, а также развиваться компетенции отечественных кадров в данной области. В целом, совместная работа послужит повышению качества конструкторско-технологических процессов на производстве и сокращению сроков вывода на рынок сложных наукоемких изделий.

В рамках сформированного альянса «Росатом» обеспечит разработку платформы и внедрение решений на машиностроительных предприятиях, НКК будет разрабатывать и внедрять практики управления жизненным циклом продуктов на основе PLM-системы САРУС. Важным направлением сотрудничества станет координация кооперации по разработке системы САРУС «тяжелого» класса, а также ее отдельных компонентов (программных модулей).

Участниками сотрудничества со стороны «Росатома» станут компания-разработчик PLM-системы САРУС, а также ООО «Росатом – Цифровые решения». Исполнителем обязательств со стороны НКК выступит ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (входит в группу «НКК»).

«Сотрудничество с НКК является важным шагом в создании на платформе САРУС российской суверенной PLM-системы «тяжелого» класса. Действительно, мы намерены планомерно довести функциональные возможности нашего продукта до «тяжелого» класса. Но принципиально важно, что подписанное соглашение направлено на развитие кооперации российских разработчиков в данной области – это реальный пример объединения потенциалов и компетенций авторитетных компаний рынка. Отмечу, что в рамках кооперации НКК будет иметь возможность как вносить корректировки в существующий функционал системы САРУС, так и развивать собственную PLM-систему на основе нашей базовой платформы. Мы намерены поддерживать высокий темп развития системы полного жизненного цикла, которую так ждут российские предприятия, и рассчитываем на результативность совместной с НКК работы. И, конечно, готовы расширить наш альянс новыми участниками», – сказала директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева.

«Цифровизация машиностроительных предприятий строится на основе технологий сквозного управления данными об изделиях в их жизненном цикле (PDM/PLM). Сегодня в связи с уходом западных разработчиков с российского рынка создание отечественной PLM-системы «тяжелого» класса, которая аккумулирует лучшие мировые практики и опыт российских специалистов по внедрению систем полного жизненного цикла – задача крайне актуальная, ответственная и профессионально интересная. НКК уже несколько лет ведет работу по наращиванию компетенций в области PLM. В команде TopS BI мы собрали экспертов, консультантов по внедрению с опытом работы «на стороне заказчика» и разработчиков, которые успешно реализовали проекты внедрения. Мы считаем систему Росатома САРУС хорошей основой для дальнейшего развития российского PLM и признательны Росатому за возможность участия в развитии этого важного для страны направления - уверены, что совместными усилиями мы «поднимем» эту задачу», – сказал вице-президент НКК по работе с машиностроительной отраслью Андрей Кармишин.

***

PLM (Product Lifecycle Management) — это программное обеспечение для управление жизненным циклом изделий на всех стадиях производственного процесса – от проектирования до внедрения и утилизации. Служит повышению эффективности производства, в т.ч. снижению себестоимость продукции и сокращению времени с момента проектирования до выхода на рынок. Программное обеспечение PLM-класса входит в число основных классов индустриального ПО, разрабатываемого в соответствии с правительственной дорожной картой развития высокотехнологичных областей «Новые производственные технологии», координатором которой выступает Росатом (совместно с «Ротсех»).

САРУС – технологически независимая система управления полным жизненным циклом изделий для промышленных предприятий (PLM-система). Разработана предприятием госкорпорации «Росатом». Создавалась с 2018 г. в интересах атомной отрасли и общего машиностроения как моноплатформенное решение, полностью независимое от зарубежных технологий и элементов. Выведена на рынок в 2023 г. Может работать как на операционной системе Windows, так и на российской операционной системе Astra Linux. В числе преимуществ - применение суверенного российского геометрического ядра RGK (Russian Geometric Kernel) для работы с 3D-объектами.

Госкорпорация «Росатом» — глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя более 350 предприятий и организаций, в которых работает 350 тыс. человек. С 2018 г. реализует единую цифровую стратегию, предполагающую работу по ряду направлений. В направлении «Участие в цифровизации России» является центром компетенций федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика России»; выступает компанией-лидером реализации правительственных дорожных карт — «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Квантовые вычисления». С 2021 го. реализует проект импортозамещения промышленного ПО САЕ-класса, а с 2022 г. выступает координатором проекта создания российской PLM-системы «тяжелого» класса. В направлении «Цифровые продукты» разрабатывает и выводит на рынок цифровые продукты для промышленных предприятий — в портфеле «Росатома» более 60 цифровых продуктов. В направлении «Внутренняя цифровизация» обеспечивает цифровизацию процессов сооружения АЭС, цифровое импортозамещение и создание Единой цифровой платформы атомной отрасли. Также в рамках ЕЦС «Росатом» ведет работу по развитию сквозных цифровых технологий. В направлении «Цифровые компетенции и культура» реализует образовательные программы для повышения цифровой грамотности сотрудников, а также развивает отраслевые производственно-технологические площадки по теме цифровизации.

«Национальная компьютерная корпорация» (НКК) — группа компаний российского рынка информационных технологий, обладающая всеми ресурсами для обеспечения технологической независимости — от разработки программных систем до консалтинга, внедрения и поддержки реализуемых ИТ-решений. НКК — это более 100 ИТ-решений, 30 патентов собственной разработки и ИТ-продуктов. Компании группы НКК обладает 30-летним опытом реализации ИТ-проектов федерального и регионального масштаба и оказывают услуги по всем вертикалям рынка для заказчиков государственного и финансового секторов, ТЭК, телекоммуникационных компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла и др. В НКК входят компании «Систематика», «Систематика Консалтинг», STEP LOGIC, Landata, «Энсис Технологии», TopS BI, «Доверенная среда», HeadPoint, «Национальная платформа», «РСТ-Инвент», «Облако.ру».