RDW Technology и «Роса»: развивая отечественные технологии

Компания «Роса» и российский производитель компьютерной техники RDW Technology, завершили серию успешных развертываний операционных систем «Роса Хром» рабочая станция и сервер на сертифицированных автоматизированных рабочих местах RDW Optimal 23GA-05, RDW Pro С1-10, RDW Xpert 23GA-06; на персональном мини-компьютере RDW ProС1-10 и на персональных компьютерах: RDW Optimal GD, RDW Xpert GC. Об этом CNews сообщили представители «Роса».

Результатом проведенного тестирования стало подтверждение полной совместимости клиентского оборудования бренда RDW Computers и ОС «Роса». Этот факт удостоверили сертификатами совместимости, подписанными обеими сторонами. Партнерство призвано ускорить интеграцию в российскую экономику уже существующих высокотехнологичных ИТ-решений, которые RDW Technology и «Роса» совместно предлагают корпоративным пользователям для перехода на уровень технологической независимости.

«Мы не просто наблюдаем со стороны за технологическим ростом России. По сути, мы и наши партнеры сами задаём этот рост. Наш приоритет – обеспечить цифровой суверенитета страны. Для этого нужно заменить целые сегменты ИТ-инфраструктуры. И от того, насколько грамотно наши новые решения будет интегрированы в эту инфраструктуру и как мы проведём процедуру миграции, и будет зависеть эффективность и безопасность госучреждений, бизнеса, наших заказчиков и всей нашей страны», – сказал Сергей Акопов, вице-президент RDW Technology.

«Совместимость оборудования от бренда RDW Computers с операционной системой «Роса» обеспечивает наших клиентов уверенностью в использовании российских технологий, независимо от иностранных разработчиков, и поддерживает непрерывность бизнес-процессов», – сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию компании «Роса».

***

RDW Technology — выпускает под торговой маркой RDW Computers на территории России сертифицированную российскую компьютерную технику, которая входит в Единый реестр РЭП Минпромторга России и отвечает требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры. По версии ежегодного атласа «Импортозамещение-2024» CNews Analytics бренд RDW Computers, в числе известных российских производителей импортозамещающих решений, представлен в четырех номинациях раздела «Аппаратное обеспечение»: вычислительная техника, компьютерное оборудование, ЭКБ и периферия.

Научно-технический центр информационных технологий «Роса» – российский разработчик и поставщик информационных технологий. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. Технологический стек компании позволяет закрывать широкий спектр ИТ-потребностей государства и крупного бизнеса. В продуктовый портфель входят операционные системы «Роса Хром», «Роса Фреш», «Роса Барий», «Роса Кобальт» и «Роса Мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.