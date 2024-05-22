CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения
|

«Р7-Офис» и Directum договорились о сотрудничестве

Разработчик российской офисной среды с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации «Р7-Офис» и разработчик интеллектуальных систем управления цифровыми процессами и документами Directum подписали соглашение о сотрудничестве. Ожидается, что его реализация поможет сделать российское ПО более удобным.

Договор между «Р7-Офис» и Directum предусматривает готовность сторон вместе работать над улучшением совместимости продуктов, обмениваться опытом, а также реализовывать совместные проекты в области цифровых технологий.

«Еще в сентябре 2022 г. мы подтвердили совместимость нашей флагманской системы Directum RX и редакторов «Р7-Офис», — сказал Дмитрий Петров, руководитель по работе с технологическими партнерами Directum. — В связке с редакторами пользователям становится доступна одновременная работа с документами, что помогает сократить временные затраты на документооборот в информационной системе. Это соглашение даст нам возможность углубить сотрудничество, обеспечить еще более высокий уровень взаимодействия наших продуктов и создавать уникальную ценность для наших общих клиентов».

«Согласно исследованию GfK о спросе на офисное ПО среди корпоративных пользователей, 95% компаний с численностью персонала от 100 человек важнейшим условием успешности перехода с одного пакета на другой считают хорошую совместимость нового решения с другим ПО, используемым в компании, — в частности, корпоративными информационными системами, обеспечивающими электронный документооборот. Соглашение с Directum направлено на обеспечение лучшей совместимости между нашими продуктами. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество положительно скажется на рынке ПО в России в целом, обеспечивая пользователей надежными и функциональными высокоинтегрированными решениями», — отметил Олег Жигалов, технический директор и руководитель департамента информационных технологий «Р7».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Горнорудный гигант из Индии поставил российскую ВКС, не пожелав уходить в «облака»

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Зарубежные компании сорвали поставки ПК и другого «железа» для нового здания Третьяковки

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

В России создана импортонезависимая АСУ ТП для крупных предприятий с непрерывным производством

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Умная одежда для летних занятий спортом: выбор ZOOM

Электронные отпугиватели грызунов для дачи и огорода: хиты продаж

Обзор обновленной линейки ноутбуков HONOR MagicBook X 2024: игра вдолгую

Показать еще

Наука

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024